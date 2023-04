Champions Cup: le Stade toulousain, encore corrigé par le Leinster, ne verra pas la finale

Comme l'an dernier, le Stade Toulousain a été corrigé en Irlande sur la pelouse du Leinster (41-22). Les Boys in blue pourraient retrouver à nouveau La Rochelle en finale de Champions Cup.

Toulouse n'a rien pu faire. Défait 40-17 l'an dernier, le Stade Toulousain a de nouveau subi une correction en Irlande contre le Leinster (41-22) sur la pelouse de l'Aviva Stadium, en demi-finale de la Champions Cup.

Le Stade toulousain était pourtant bien rentré dans sa demi-finale avec un essai de Pita Ahki transformé par Romain Ntamack à la 10e minute de jeu. Au bout d'un quart d'heure, Thomas Ramos écope d'un carton jaune pour un en-avant volontaire sur une tentative d'interception. En inférorité numérique pendant dix minutes, les hommes d'Ugo Mola craquent. Jack Conan inscrit un premier essai quelques secondes après la sortie du numéro 15 toulousain. Ross Byrne s'occupe de la transformation. Quelques minutes plus tard, un essai de Jack Conan (21e) puis de Dan Sheelan (27e), tous deux transformés par Ross Byrne, permettent aux Irlandais de s'envoler. De nouveau à 15 contre 15, Toulouse tente de réagir avant la mi-temps avec l'essai transformé par Thomas Ramos du deuxième ligne Emmanuel Meafou (33e).

Ramos est passé à côté, Byrne a régalé

De retour des vestiaires et mené 27 à 14, le Stade Toulousain tente de sonner la révolte. Après la rentrée de Julien Marchand (51e), les hommes d'Ugo Molla recollent à 10 points du Leinster avec une pénalité de Thomas Ramos (56e). Mais, encore une fois, les Toulousains se sabordent. Rodrigue Neti écope d'un carton jaune pour concact dangereux sur Van der Flier. Quelques secondes plus tard, ce même Van der Flier inscrit un essai suite à un ballon porté (58e). Irréprochable au pied, Ross Byrne transforme l'essai et permet à Leinster de mener 34-17.

Dans le dernier quart d'heure, Jason Howell Jenkins profite du laxisme de la défense toulousaine pour creuser l'écart. En état de grâce, Ross Byrne transforme à nouveau l'essai irlandais et met fin aux espoirs toulousains en Coupe des champions, 41-17. En toute fin de match, Jack Willis (82e) sauve l'honneur côté Toulousain en marquant l'ultime essai de la partie. Thomas Ramos a loupé l'ultime transformation du match.

A l'issue du match au micro de France 2, Antoine Dupont a reconnu que Toulouse était passé complètement à côté de son début de demi-finale: "Les faits de jeu, ça se provoque. Le score est très lourd aujourd'hui. On prend trop de points en début de match, des points faciles. Il y a eu beaucoup d'erreur dans les 30 premières minutes et après, c'est dur de revenir. Notre indiscipline nous sort du match. On a déjà vécu cette désillusion l'année dernière, il nous reste un seul objectif, il faut se remobiliser et se resserrer pour aller chercher quelque chose en juin."

Cap sur le Top 14 désormais pour le Stade Toulousain: les hommes d'Ugo Molla sont toujours en tête du classement. Du côté du Leinster, les Irlandais retrouvent donc la finale de la Coupe des champions. Ils pourraient y retrouver La Rochelle pour un remake de la finale de l'an dernier. Les hommes de Ronan O'Gara joueront ce dimanche contre les Anglais d'Exeter à Bordeaux.