Champions Cup: les Rochelais accueillis en héros à l’aéroport par leurs supporters

Sur le toit de l'Europe après leur exploit samedi face aux Irlandais du Leinster (24-21) en finale de la Champions Cup, les joueurs de La Rochelle ont eu droit à un magnifique accueil à leur retour chez eux. Les célébrations se poursuivront ce dimanche.

Ils tenaient absolument à être là. Pour voir la coupe de près et un peu mieux réaliser l’exploit accompli par leur équipe. Plus de 300 supporters ont accueilli Grégory Alldritt et sa bande ce dimanche, à l’aube, à l'aéroport de La Rochelle, quelques heures après la victoire en finale de la Champions Cup face au Leinster (24-21) à Marseille.

Arrivés à 5h45, avec quasiment deux heures de retard sur l’horaire initial, les Rochelais ont eu droit à une magnifique ambiance pour leur retour à la maison. Avec des supporters en liesse, la plupart habillés en jaune et noir, les couleurs du club maritime, et des joueurs toujours aussi euphoriques.

Célébrations ce dimanche à La Rochelle

Au rythme des "On est les champions" et "Rochelais, allez, allez", le président Vincent Merling a présenté le trophée à une foule ravie, avant de le transmettre à deux joueurs emblématiques de cette équipe, Grégory Alldritt et le troisième ligne Romain Sazy. Tout ce beau monde a ensuite signé des autographes et partagé des selfies avec les fans.

Après trois échecs en finale, La Rochelle est allé chercher le premier titre de son histoire grâce à un essai inscrit dans les derniers instants. Battus en Challenge européen par Clermont (36-16) en 2019 puis par Toulouse en Top 14 (18-8) et en Coupe d'Europe (22-17) la saison dernière, les Maritimes ont signé un sacré exploit pour venir à bout des Irlandais du Leinster, une des équipes les plus titrées de la compétition.

"Vous avez vu un groupe déterminé qui pour rien au monde n'aurait laissé la coupe. C'est quelque chose d'énorme. Il y a tellement d'émotions, je me sens un peu vide. On ramène ce trophée à nos supporters et ils le méritent presque plus que nous. Ils sont plus champions d'Europe que nous. Ils ne nous ont jamais lâchés", a savouré Grégory Alldritt. Il défilera avec ses coéquipiers ce dimanche à bord d'un bus à impériale sur le Vieux port de La Rochelle, où des milliers de personnes sont attendues en fin d'après-midi.