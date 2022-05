Champions Cup: "Pas grand monde nous voit gagner cette finale, et j'adore ça", sourit Alldritt après la qualification de La Rochelle

Le troisième ligne de La Rochelle, Grégory Alldritt, a réagi sur RMC à la qualification des Maritimes pour la finale de la Champions Cup après leur victoire contre le Racing ce dimanche (20-13). Il a hâte d'en découdre avec le Leinster le 28 mai à Marseille.

Pour la deuxième année de suite, La Rochelle va disputer la finale de la Champions Cup. Les Maritimes, victorieux du Racing ce dimanche à Lens (20-13), ont gagné le droit de défier le Leinster, le 28 mai prochain à Marseille. Et forcément, cela rend heureux le troisième ligne international Grégory Alldritt.

"C’était un énorme combat, on s’attendait à un match âpre, disputé, il n’y a pas de demi-finale de Champions Cup facile, a-t-il réagi à chaud sur RMC. On va se satisfaire de la victoire. Comme je le disais dans le vestiaire, le pire serait de banaliser cette qualification en finale. C’est quelque chose d’énorme pour La Rochelle. Donc on va savourer, et vite repartir au boulot."

"On aura les crocs"

S'il ne veut pas trop se casser la tête en pensant au match de Top 14 contre le Stade français samedi prochain ("on a besoin de points mais chacun son job, le staff prendra ses décisions", s'amuse-t-il), Alldritt a hâte d'en découdre avec l'ogre irlandais au Vélodrome dans deux semaines.

"C’est une équipe surpuissante, qui impressionne tout le monde, et c’est tant mieux comme ça, observe-t-il. Pas grand monde nous voit gagner cette finale, et moi personnellement j’adore ce genre de challenge, on aura les crocs, on sera remontés comme jamais. On les a battus l’année dernière mais d’une saison à l’autre, on sait que tout peut être différent. C’est une finale. Que ce soit le Leinster ou n’importe qui, ça ne change rien."