"Ça fait partie de la fête": le patron de l'organisation justifie l'autorisation de l'alcool pour le Mondial de rugby en France

Jacques Rivoal, président du GIP France 2023, a expliqué ce vendredi pourquoi l'alcool sera autorisé dans les stades pendant la Coupe du monde de rugby organisée en France.

Deux événements, deux règlements. Le patron du comité d'organisation de la Coupe du monde 2023 disputée en France, du 8 septembre au 28 octobre, a expliqué pourquoi il sera possible de consommer de l'alcool dans les tribunes pendant la compétition alors que les spectateurs des Jeux olympiques de Paris en seront privés en 2024.

"Je ne sais pas pour les autres mais je peux répondre pour les fans de rugby. Nous cela fait partie de la fête, a justifié Jacques Rivoal, président du GIP France 2023, ce vendredi en marge d'un congrès de la FFR. Je dirais peut-être, en clin d’œil, que la grande particularité du rugby c’est que la bière est fraternelle."

"Jamais d’événement délicat ou difficile"

Plus encore que la décision d'autoriser l'alcool dans les stades lors du Mondial de rugby, c'est son interdiction pendant les JO qui fait réagir. Surtout que les spectateurs présents dans les loges VIP pendant les épreuves olympiques auront accès à des boissons alcoolisées. Sans trop s'étendre sur l'événement de l'été 2024, Jacques Rivoal a ensuite précisé la position des organisateurs de la Coupe du monde de rugby en rappelant qu'il n'y avait pas de violence dans les tribunes.

"Dans le monde du rugby il n’y a jamais d’événement délicat ou difficile. Les supporters viennent ensemble au stade, a enchaîné le dirigeant du GIP France 2023. On n’a pas besoin de les séparer dans les tribunes. Ils repartent ensemble, boire de la bière justement."

Et Jacques Rivoal de conclure: "Peut-être qu’il y a justement ce côté particulier des valeurs du rugby qui sont des valeurs de rencontre, de fraternité. Et sincèrement d’expérience, on n’a jamais eu d’événement difficile dans le cadre d’un match de rugby." Le rendez-vous est pris pour le match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre au Stade de France.