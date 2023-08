Coupe du monde de rugby: la liste des 33 de l'Argentine, avec quelques surprises

L'Argentine a officialisé ce lundi la liste des 33 joueurs retenus pour disputer le Mondial de rugby en France. Le sélectionneur Michael Cheika a réservé plusieurs surprises dans le groupe des Pumas.

L'Argentine a annoncé lundi un groupe de 33 joueurs avec quelques surprises pour la Coupe du monde de rugby en France (du 8 septembre au 28 octobre). Sauf blessure de dernière minute, voilà le groupe des Pumas qui tentera de sortir de la poule D face à l'Angleterre, les Samoa, le Japon et le Chili.

A noter en particulier les non-sélections des chevronnés Matias Orlando et Santiago Cordero chez les trois-quarts, et quelques paris, avec les quasi-débutants Tomas Bogado (arrière) et Rodrigo Isgro (ailier).

L'Argentine rêve de jouer la finale

Santiago Cordero et Matias Orlando (50 sélections chacun) font ainsi les frais de l'émergence de plusieurs joueurs lancés par Michael Cheika depuis son arrivée à la tête des Pumas il y a 18 mois. Tel le centre Lucio Cinti, ou Rodrigo Isgro, ailier venu du rugby à sept, et qui a débuté le mois dernier lors de la victoire de l'Argentine en Australie (34-31).

"C'est un groupe équilibré en expérience, avec 14 joueurs dont ce sera le premier Mondial, mais autour de 28 ans de moyenne, l'âge de la capacité maximale", a expliqué le sélectionneur de l'Argentine. Michael Cheika a aussi eu des mots pour Orlando, Cordero, et pour le deuxième ligne de Bayonne Lucas Paulos, lui aussi laissé en hors de la liste des 33, comme l'ailier de Clermont Bautista Delguy.

"En toute humilité, car nous ne sommes ni le numéro 1 mondial ni le numéro 2 mais le numéro 7 ou 8, je ne sais pas, nous allons au Mondial non pour jouer un quart ou une demi-finale, mais pour notre objectif qui est d'arriver au 28 octobre et de gagner, a encore précisé l'Australien en faisant pour objectif le titre mondial. Au sein de notre groupe il y a cette confiance, cette foi dans le travail que nous faisons."

De la confiance et des manques chez les Pumas

Nommé en mars 2022 après une série de huit défaites en neuf rencontres, le sélectioneur de l'Argentine a permis d'apporter un surplus de confiance à son équipe. Si le bilan comptable reste mitigé avec seulement six succès en seize matchs, les Pumas sont parvenus à remporters des victoires de prestige en Nouvelle-Zélande contre les All Blacks, en Angleterre face au XV de la Rose, ou récemment en Australie. Même si les Pumas sont encore en quête de constance dans leurs prestations.

Le groupe de 33 Argentins pour le Mondial:

Arrières: Juan Cruz Mallia (Toulouse/FRA), Martin Bogado (Otago, NZL)

Ailiers: Emiliano Boffelli (Edimbourg/SCO), Mateo Carreras (Newcastle/ENG), Juan Imhoff (Racing 92/FRA), Rodrigo Isgro (Mendoza/Pumas VII)

Centres: Santiago Chocobares (Toulouse/FRA), Matias Moroni (Newcastle/ENG), Jeronimo de la Fuente (Perpignan/FRA), Lucio Cinti (Saracens/ENG)

Ouverture: Santiago Carreras (Gloucester/ENG), Nicolas Sanchez (sans club)

Mêlée: Gonzalo Bertranou (Newport/WAL), Lautaro Bazan Vélez (Rovigo/ITA), Tomas Cubelli (Miami/USA)

Troisième ligne: Pablo Matera (Honda Heat/JAP), Facundo Isa, Marcos Kremer (Clermont), Juan Martin Gonzalez (Saracens/ENG), Rodrigo Bruni (Bayonne/FRA), Santiago Grondona (Bristol/ENG), Pedro Rubiolo (Newcastle/ENG)

Deuxième ligne: Matías Alemanno (Gloucester/ENG), Tomás Lavanini (Clermont/FRA), Guido Petti (Bordeaux/FRA)

Piliers: Nahuel Tetaz Chaparro (Jaguares), Francisco Gomez Kodela (Lyon/FRA), Joel Sclavi (La Rochelle/FRA), Thomas Gallo (Trevise/ITA), Eduardo Bello (Newcastle/ENG)

Talonneurs: Julian Montoya (Leicester /ENG, cap), Agustín Creevy (London irish/ENG), Ignacio Ruiz (en contact avec Perpignan/FRA)