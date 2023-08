Reste-t-il des places pour la Coupe du monde de rugby? Le guide d'achat pour les retardataires

La Coupe du monde de rugby 2023 débute le 8 septembre avec le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Problème: à quelques jours du début de la compétition, beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver des billets pour assister à certains matchs, et certains se tournent vers les plateformes de reventes officielles ou les réseaux sociaux.

Une course contre la montre. A quelques jours du choc France-Nouvelle Zélande en ouverture de la Coupe du monde de rugby, beaucoup de malheureux n'arrivent pas à trouver des places pour assister aux matchs. Et pour cause, puisque les stocks de billets disponibles sont pour la plupart dans le rouge.

''Près d'un an avant l'événement, on avait pratiquement vendu tous les billets'', expliquait ainsi Jacques Rivoal, président du comité d'organisation de la compétition, sur Franceinfo.

Pourtant, certains signes montrent que les chasseurs de places restent à l'affut. A 11h ce jeudi, le site officiel de la billetterie était ainsi difficilement accessible. Et même pour les chanceux qui parvenaient à se connecter, la plupart des places remises en vente sur la plateforme de revente officielle ne restaient pas longtemps disponibles.

Peut-on encore espérer trouver des places, et si oui pour quelles affiches? RMCsport.fr répond aux questions que se posent les retardataires.

· Peut-on encore voir les Bleus et les autres grosses équipes?

Pour assister aux exploits du XV de France, ce sera malheureusement compliqué: il ne reste des places que pour le seul France-Namibie, qui se jouera le 21 septembre à Marseille. Et il faudra faire chauffer la carte bleue, puisque le seul tarif encore disponible est de 216 euros en catégorie 1. Toutes les autres rencontres des Bleus sont complètes.

Pour ce qui est des autres grosses sélections, certains matchs sont encore accessibles, mais à un tarif qui en fera frémir plus d'un. Ainsi, si vous souhaitez voir les All Blacks, c'est encore possible: ce jeudi, la plateforme propose des places à 216 euros (catégorie 1) pour le Nouvelle-Zélande-Italie du 29 septembre à Lyon, et à partir de 120 euros (catégorie 2 ou 1) pour Nouvelle-Zélande-Uruguay le 5 octobre dans le même stade. Mais plus aucune, évidemment, pour le choc contre le XV de France en ouverture de la Coupe du monde.

Si votre cœur penche plus pour les Anglais, sachez qu'il faudra débourser 300 euros (catégorie 1) pour assister au match Angleterre-Japon du 17 septembre à Nice ou 120 euros (catégorie 2 ou 1) pour Angleterre-Samoa le 7 octobre à Lille, mais qu'il reste des places "abordables" à partir de 64 euros (catégorie 3, 2 ou 1) pour Angleterre-Chili le 23 septembre, toujours à Lille.

Pour ceux qui voudraient observer l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, des places à partir de 120 euros (catégorie 2 et 1) restent à vendre pour leur match contre les Tonga le 1er octobre à Marseille. Il reste également des billets pour un alléchant Pays de Galles-Australie le 24 septembre à Lyon, mais à l'unique tarif de 300 euros en catégorie 1.

· Reste-t-il des places pour les affiches moins prestigieuses?

Faire l'impasse sur les matchs des grosses nations pour espérer trouver des billets encore disponibles peut être une bonne stratégie, mais là encore, les tarifs sont tout de même élevés.

Il reste ainsi des places en vente directe sur le site de la billetterie officielle de la Coupe du monde pour des rencontres comme Italie-Namibie (96 euros en catégorie 1) le 9 septembre à Saint-Étienne ou encore Japon-Chili (116 euros en catégorie 1 également) le 10 septembre à Toulouse.

Mais si vous n'aspirez qu'à humer l'ambiance de la compétition en étant prêt à renoncer à l'enjeu sportif pour obtenir les meilleurs tarifs, sachez qu'il reste des places à partir de 5 euros (catégorie 4) pour le Géorgie-Portugal du 23 septembre à Toulouse, mais en visibilité réduite (16 euros en catégorie 2 et 26 en catégorie 1).

· Y a-t-il encore un espoir de trouver des places pour les matchs complets?

Rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Compte tenu du succès de cette billetterie, une plateforme de revente officielle a été mise en place en janvier 2023. Le dispositif permet d'offrir un service sécurisé et fiable pour les acheteurs.

"France 2023 réaffirme sa détermination dans la lutte contre le marché noir et la dérégulation des prix pratiquée sur des sites de revente illégaux ou sur les réseaux sociaux, qui sont tous étroitement surveillés. Il est rappelé aux fans du monde entier que les billets achetés ou revendus sur des sites non-officiels ne garantissent pas l’accès aux stades la Coupe du Monde de Rugby 2023 et que les commandes associées seront annulées", peut-on lire sur le site officiel de la compétition.

Ce jeudi, il restait des places à racheter pour de nombreuses rencontres, mais il vous faudra vous mettre en ordre de bataille: les plus demandées ne restent que quelques minutes en vente. Premier arrivé, premier servi.

· Et si quelqu'un me propose une place sur les réseaux sociaux?

Comme pour les places de concerts, les réseaux sociaux sont souvent un moyen d'obtenir des billets lorsqu'il n'est plus possible d'en acheter via la plateforme officielle. Parfois, les gens ont des places pour des matchs qu'ils ne peuvent ou veulent plus voir et souhaitent donc les revendre. Des supporters moins chanceux peuvent ainsi être tentés de les racheter.

Si rien n'interdit cette démarche - il suffira juste au vendeur de changer l'identité associée au billet une fois votre paiement effectué - la prudence est de mise car les arnaques sont fréquentes. N'achetez jamais une place à un tarif supérieur au tarif officiel, et assurez-vous de traiter avec un interlocuteur de confiance. La solution la plus sûre reste toutefois de passer par la plateforme de revente officielle.