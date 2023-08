XV de France: Ntamack ne veut pas s’apitoyer sur son sort après son forfait pour la Coupe du monde

Dans une interview à L’Equipe, Romain Ntamack (24 ans), ouvreur du XV de France, revient sur son forfait pour la Coupe du monde qu’il a accueilli avec grande déception mais sans s’apitoyer sur son sort.

Un peu plus de deux semaines après le terrible couperet, Romain Ntamack (24 ans) veut positiver. L’ouvreur du XV de France a appris son forfait pour la Coupe du monde le 14 août, deux jours après s’être rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche face à l’Ecosse (30-27). Avant de se faire opérer jeudi, il s’est confié dans une interview à L’Equipe en prenant le soin de ne pas afficher sa tristesse. Le Toulousain assure ainsi ne pas avoir pleuré à l’annonce de la cruelle nouvelle.

"J'avais la sensation que les gens étaient plus peinés que moi!"

"Il y a un mélange de plusieurs émotions: de la déception, de la frustration, de la tristesse, poursuit-il. Je me dis que je viens de me taper un mois et demi de préparation pour rien. Qu'avant ça, depuis mes débuts en équipe de France en 2019, j'avais fait le boulot pendant quatre-cinq ans pour être prêt pour cette Coupe du monde à la maison. Tout ça pour rien. Mais j'essaie de relativiser. La déception est encore présente. Elle le sera sans doute jusqu'à la fin de la Coupe du monde."

Il précise avoir d’abord prévenu sa mère de la nouvelle, puis son père, Emile, ancien international français: "Je l'ai rarement entendu comme ça au téléphone... Il était triste, déçu. Il ne parlait pas beaucoup. Ce qui est plutôt rare."

Ses coéquipiers du XV de France ont aussi marqué le coup. "Le plus difficile a finalement été d'appeler mes proches et de leur confirmer la mauvaise nouvelle, fait-il remarquer. Mes proches ont été plus touchés que moi! Il y a aussi tous les messages que j'ai reçus. J'avais la sensation que les gens étaient plus peinés que moi! Le lendemain du verdict, je suis passé voir mes coéquipiers de l'équipe de France à l'entraînement. Eux aussi étaient sonnés. Certains avaient une petite larme à l'oeil. Mais je suis venu les voir avec le sourire. Je voulais les rassurer. Je leur ai dit que je ne serais pas avec eux mais qu'ils avaient une compétition à jouer et à gagner. Mais les regards de tout le monde m'ont affecté."

Il prend toujours le soin de tempérer sa douleur. "Nous, sportifs, sommes des privilégiés, conclut-il. Prenez l'exemple de Mathias Dantin, qui nous a accompagnés quelques jours à Capbreton (un jeune rugbyman de 17 ans devenu tétraplégique après un plaquage qui a rendu visite aux Bleus pendant la préparation). Quand il te parle de son histoire, tu relativises. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort."