Rugby: le capitaine sud-africain Siya Kolisi opéré d'un genou à quatre mois du Mondial

Siya Kolisi, capitaine de l'Afrique du Sud sacrée championne du monde en 2019, a été opéré d'un genou à quatre mois du coup d'envoi de la Coupe du monde 2023 (8 septembre - 28 octobre) en France, a indiqué à l'AFP un membre de son entourage. Le joueur est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur.

La Coupe du monde 2023 s'éloigne de plus en plus pour Siya Kolisi. Le capitaine de l'Afrique du Sud s'était blessé samedi dernier lors d'une rencontre du United Rugby Championship (championnat opposant des équipes galloises, irlandaises, écossaises, italiennes et sud-africaines) entre son club des Sharks et le Munster, à Durban. "Après avoir consulté plusieurs spécialistes, Siya a choisi de se faire opérer au Cap ce vendredi", a expliqué un membre de son entourage auprès de l'AFP, en précisant que le troisième ligne souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur.

"Personne ne peut aujourd'hui savoir combien de temps il lui faudra pour être opérationnel"

Si sa participation au prochain Mondial semble compromise, une autre source a assuré à l'AFP qu'il restait "l'espoir qu'il soit rétabli à temps" pour le tournoi. "On ne va pas tirer des conclusions dans un sens comme dans un autre, mais ce qui est sûr, c'est que personne ne peut aujourd'hui savoir combien de temps il lui faudra pour être opérationnel", a poursuivi cette source.

Cette blessure est d'autant plus cruelle qu'elle est intervenue lors de son dernier match avec les Sharks. Pour rappel, le joueur de 31 ans s'est engagé début janvier au Racing 92, qu'il doit rejoindre après la Coupe du monde et jusqu'en 2026. Un transfert estimé à près d'un million d'euros.

La question de l'opération s'était posée dans un premier temps. "Si on lui recommande une opération, et qu'il accepte, il ne rejouera probablement plus cette année, avait alors déclaré à l'AFP une source à la Fédération sud-africaine. L'autre option, c'est de laisser la blessure guérir mais ça peut prendre environ quatre mois, ce qui veut dire qu'il ne rejouerait pas avant septembre".

L'Afrique du Sud entamera la défense de son titre mondial contre l'Ecosse à Marseille le 10 septembre, et rencontrera ensuite l'Irlande, la Roumanie et les Tonga dans le groupe B.