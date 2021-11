Covid: l'équipe du Munster touchée et bloquée en Afrique du Sud

Après la découverte d'un nouveau variant du Covid-19 en Afrique du Sud, le Munster cherche à quitter le pays avant la fermeture des frontières. Mais l'équipe de rugby doit rester sur place après la révélation d'un cas positif au sein du groupe.

La situation se complique pour le Munster. Actuellement en Afrique du Sud pour participer à la 6e journée du United Rugby Championship (URC) contre des équipes sud-africaines, au même titre que Cardiff, les Scarlets et Zebre, le Munster a tout fait pour quitter le pays avant la fermeture des frontières. Alors qu'ils avaient quitté Pretoria pour Le Cap ce samedi, les joueurs ont été soumis à un test PCR avant de partir pour Dublin.

Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. "Les résultats renvoyés ont identifié un cas positif. En prenant toutes les précautions et en privilégiant la santé et le bien-être de chacun, le Munster Rugby ne voyagera pas aujourd'hui et rentrera dans son hôtel pour une période d'isolement en priorité. La province attendra de nouvelles directives des autorités sanitaires" a annoncé le club dans un communiqué.

Quid de la Champions Cup ?

Alors que toutes les rencontres de l'URC ont été reportées à cause de l'arrivée d'un nouveau variant en Afrique du Sud, le Munster ne sait toujours pas quand il pourra rentrer au pays. Un vrai souci, sachant que la Champions Cup doit démarrer le week-end du 11 et 12 décembre. Engagés dans la poule B de la nouvelle formule de la Coupe d'Europe, les Irlandais doivent affronter les Wasps le 12 décembre, puis le Castres Olympique la semaine suivante.

Pour cette édition de la Champions Cup, le Munster veut frapper fort et aller chercher une troisième couronne européenne après ses victoires en 2006 et 2008. La province irlandaise veut également rattaper sa bévue de la saison dernière, où elle avait buté sur le Stade Toulousain, futur vainqueur, en huitièmes de finale (40-33).