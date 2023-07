FFR: Laporte auprès des Bleus, Dupont aux JO, Haouas à Biarritz... Ce que pense Florian Grill des sujets chauds du rugby français

En marge de l'assemblée générale de la fédération française de rugby, samedi, le nouveau président Florian Grill a répondu aux questions de RMC Sport. L'occasion pour lui d'évoquer les sujets chauds du rugby tricolore. Et ils sont nombreux.

Florian Grill, à l'issue du comité directeur que s'est déroulé jeudi, la composition du nouveau bureau fédéral a été dévoilée. Avez-vous le sentiment qu'une page s'est tournée ?

J'inscris mon action dans une forme de continuité. J'ai souhaité l'apaisement et l'unité. Il y a des représentants des équipes de Bernard Laporte qui font maintenant partie du nouveau bureau fédéral élu à l'unanimité. Je ne tourne pas de page. J'avais voté 90% des réformes sous Bernard Laporte. Il y a des sujets sur lesquels j'étais vraiment en désaccord et je l'ai exprimé. On parle plus d'"ajustement" que de page tournée.

Vous avez décidé d'intégrer cinq membres de l'ancienne majorité. Pour quelles raisons ?

Je pense que la Coupe du monde nous l'impose. Il y avait un besoin d'apaisement, d'unité, de rassemblement. C'est ce que j'ai cherché à faire. J'ai trouvé des interlocuteurs parmi l'ancienne gouvernance avec qui je pouvais discuter pour rassembler.

Pourtant, certains comme Patrick Buisson et Serge Simon ont décliné votre invitation...

Serge Simon, j'avais été assez clair sur le fait que moi-même, je n'avais pas envie de travailler avec lui. Cela n'a fait qu'entériner des propos qui était je pense très clairs de ma part. Patrick Buisson, c'est vrai, je lui avais tendu la main. Il n'en n'a pas voulu. Je respecte sa décision.

"Je trouverais dommage que Bernard Laporte ne puisse pas assister aux matchs des Bleus"

On évoque un possible retour de Bernard Laporte au plus près des Bleus pour la Coupe du monde...

Si Fabien Galthié me demande de faire venir Bernard Laporte et qu'il considère que c'est de nature à faire gagner les Bleus... Vous savez, moi, je vais tout faire pour que le XV de France gagne. Cependant, je fixe une règle. Il y a une convention qui existe : en cas de condamnation en appel, il devra rembourser les frais d'avocat préalablement à toute intervention auprès des Bleus (ndlr : si Bernard Laporte est condamné en appel, il devra rembourser les frais d'avocat avancés par la FFR, dans le cas contraire, ils seront à la charge de la Fédération).

Vous pourriez donc vous retrouver dans le même vestiaire que Bernard Laporte après un match du XV de France ?

Je reconnais à Bernard Laporte le fait d'avoir amené la Coupe du monde en France. Je pense que c'est quelque chose de formidable. Je trouverais dommage qu'il ne puisse pas assister aux matchs des Bleus. Je pense qu'il le mérite complètement. Je suis capable de faire une distinction et de ne pas juger les gens d'un bloc. Il y a une partie des réformes conduites par Bernard Laporte auxquelles j'ai adhéré. J'en ai voté certaines. Et puis il y a des choses que je n'ai pas toléré, comme l'avance des paiements par la FFR des frais d'avocat.

Haouas à Biarritz ? "Je ne régule pas la stratégie de tel ou tel club"

Vendredi, Mohamed Haouas a été condamné à neuf mois de prison ferme pour violences aggravées après avoir été condamné à un an de prison ferme pour violences conjugales. Il va s'engager avec Biarritz. Quel est votre sentiment ?

D'abord, j'ai une pensée pour les victimes. Je crois que c'est d'abord à elles qu'il faut penser. Après, je ne commente pas les décisions de justice. Les clubs sont indépendants dans leur stratégie. Je ne régule pas la stratégie de tel ou tel club. A la fédération, on a été très clair : il ne sera pas en équipe de France. Biarritz en a décidé autrement. C'est leur droit et leur indépendance.

Antoine Dupont aux Jeux olympiques de Paris l'année prochaine, ce serait une bonne nouvelle ?

Antoine a déclaré que sa priorité, et il a raison de mettre les choses dans le bon ordre, c'était la Coupe du monde. Si Antoine a envie de participer aux JO et si son club est d'accord, ce serait une formidable nouvelle pour le rugby français, pour l'olympisme et pour le pays. C'est une tête de gondole absolument phénoménale. A la fédération, si cette opportunité se confirme, on fera tout ce qu'il faut pour rendre cela possible. Antoine, c'est un compétiteur, c'est aussi un très bon coéquipier et il sait très bien : pour intégrer cette équipe, même si c'est un joueur exceptionnel, il faut gagner sa place. Je sais qu'il respectera ce principe-là.

D'autres joueurs du XV de France pourraient intégrer la sélection olympique ?

Oui on peut l'imaginer, cela fait partie des possibilités qu'on se donne avec la LNR. Ce n'est pas interdit. Le rugby à 7 aux JO, c'est assez phénoménal. C'est comme la Coupe du monde. Il va se passer un certain nombre d'années avant de revoir ce type d'événement en France. J'étais aligné avec la stratégie qui consistait à mettre le paquet sur la Coupe du monde en termes de moyens. C'est pareil pour le rugby à 7. Mais il faudra le développer car il n'est pas encore assez présent dans nos clubs amateurs.