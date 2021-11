France-Nouvelle-Zélande: la compo des All Blacks sans Beauden Barrett

Les Bleus de Fabien Galthié, pour le dernier match de leur tournée automnale, défieront samedi (21h) des Néo-Zélandais privés de Beauden Barrett, blessé. Aaron Smith, lui, fera son retour aux côtés de Richie Mo'unga.

Il était incertain. Il sera bien absent. Les All Blacks seront privés de leur star Beauden Barrett, blessé, mais pourront compter sur le retour d'Aaron Smith dans la charnière, samedi, contre le XV de France (21h).

Beauden Barrett (30 ans, 100 sélections) a été victime d'une commotion lors de la défaite en Irlande (29-20), samedi dernier. Il sera remplacé à l'arrière par son frère Jordie Barrett. A noter aussi le retour d'Aaron Smith qui, pour sa première sélection depuis le 14 août, formera une alléchante charnière au côté de Richie Mo'unga. Le talonneur Dane Coles fait également sa rentrée dans le XV de départ pour sa 80e cape. Enfin, Sam Cane retrouve sa place de flanker avec le n°8 Ardie Savea.

"La France, une équipe redoutable"

"La tournée a été incroyablement longue mais on est ravis de la façon dont les joueurs l'ont menée. Nous avons dû gérer la charge physique et mentale des joueurs donc nous avons modifié un peu les choses pour ce dernier test afin de maximiser l'énergie de l'ensemble du groupe. La France dispose d'une équipe jeune et redoutable qui prend confiance en elle et qui vise ce match. Donc c'est une excellente façon de terminer notre tournée", a expliqué le sélectionneur des All Blacks Ian Foster.

Son équipe reste sur un revers 29-20 en Irlande après avoir largement dominé les Etats-Unis (104-14), le pays de Galles (54-16) et l'Italie (47-9) lors des test-matchs de l'automne. De son côté, le XV de France a dominé l'Argentine (29-20) et la Géorgie (41-15), et retrouvera son habituelle charnière toulousaine, formée par Antoine Dupont et Romain Ntamack, pour le choc face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France.

La composition de la Nouvelle-Zélande pour affronter la France : J. Barrett - Jordan, R. Ioane, Tupaea, Bridge - (o) Mo'unga, (m) A. Smith - Cane, A. Savea, A. Ioane - Whithelock (cap.), Retallick - Laulala, Coles, Moody

Remplaçants : Taukei'aho, Bower, Tuungafasi, Vaa'i, Frizell, Weber, D. McKenzie, Havili