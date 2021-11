Rugby: Dupont nommé pour le titre de joueur de l'année

Antoine Dupont figure ce lundi parmi les quatre sélectionnés pour remporter le titre de joueur de l'année décerné par World Rugby. Le demi de mêlée du XV de France pourrait devenir le triosième international tricolore récompensé. Chez les féminines, les Françaises Caroline Boujard et Laure Sansus font partie de la liste dévoilée par la fédération internationale.

Titulaire lors des deux victoires automnales du XV de France contre l'Argentine (29-20) et la Géorgie (41-15), Antoine Dupont s'apprête à défier les All Blacks samedi prochain au stade de France. Mais avant de s'attaquer à la préparation de ce choc contre la Nouvelle-Zélande, le néo-capitaine des Bleus a également appris une belle nouvelle ce lundi.

Au terme d'une année marquée par un doublé Top 14-Champions Cup, le demi de mêlée français fait partie de la liste des quatre nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année. Dans un communiqué, l'instance dirigeante du rugby mondial World Rugby a dévoilé les stars en lice pour la prestigieuse récompense. Le numéro 9 du XV de France et du Stade Toulousain fera face à la concurrence de l'Anglais Maro Itoje et des Australiens Michael Hooper et Samu Kerevi.

Dupont troisième français titré?

Brillant depuis ses débuts sous le maillot tricolore, Antoine Dupont fait déjà partie des meilleurs joueurs mondiaux à son poste. Adoubé par un expert en la matière, son sélectionneur Fabien Galthié, le joueur de 25 ans pourrait ainsi devenir le troisième international français récompensé et ainsi succéder à Fabien Galthié (2002) et à l'ancien troisième-ligne Thierry Dusautoir, sacré en 2011.

"Les World Rugby Awards sont la consécration ultime du rugby, et nous sommes ravis d'honorer les joueurs, les joueuses et les personnalités exceptionnelles qui ont eu un impact sur notre jeu sur et en dehors du terrain en 2021, s'est félicité le patron de l'instance internationale Sir Bill Beaumont. La pandémie et ses conséquences ont empêché plusieurs fédérations de disputer des matchs internationaux cette année et nous reconnaissons que toutes les stars du rugby n'ont pas eu l'occasion de briller. Néanmoins, le jury des World Rugby Awards a fait un travail remarquable en sélectionnant les candidats adéquats dans chaque catégorie et je voudrais féliciter l'ensemble des nommés qui, à juste titre, ont été présélectionnés pour les prix de cette année."

Sansus et Boujard nommées chez les féminines

Après une période de votes ouverte au grand public jusqu'au 21 novembre, les World Rugby Awards viendront donc récompenser les meilleurs joueurs de rugby mondiaux au début du mois de décemebre. Les récompenses seront décernées de manière virtuelle à leurs destinataires du 6 au 10 décembre.

Si Antoine Dupont espère rafler la mise chez les hommes, deux Françaises rêvent d'en faire autant pour le titre de meilleure joueuse de l'année. La demi de mêlée des Bleues Laure Sansus et l'aillière ou arrière tricolore Caroline Boujard figurent parmi les quatre nomméess. Face à elles, les deux Anglaises Zoe Aldcroft et Poppy Cleall, victorieuses du Tournoi des VI Nations 2021 face à la France.