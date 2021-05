Pro D2: vainqueur sur le fil de Vannes, Biarritz retrouvera Perpignan en finale d'accession

Après avoir renversé Vannes sur la dernière action de la partie, après la sirène (33-32), Biarritz retrouvera Perpignan pour la finale d'accession en Top 14. Leader de la saison régulière, Perpignan avait battu plus tôt ce dimanche Oyonnax (27-15).

Logique respectée! Perpignan, premier de la saison régulière de Pro D2, s'est qualifié pour la finale en disposant dimanche d'Oyonnax (27-15) devant son bouillant public du stade Aimé-Giral. Les Catalans affronteront samedi prochain à Montpellier, en favoris, Biarritz, vainqueur de la deuxième demi-finale face à Vannes Biarritz. Avec en cas de succès en finale un billet direct pour le Top 14.

Oyonnax a manqué de précision

Perpignan pourrait effectuer ainsi son retour en Top 14, deux ans après l'avoir quitté. Devant un millier de spectateurs, qui ont donné de la voix tout au long de la rencontre, l'Usap, déjà vainqueur à deux reprises des "Oyomen" cette saison, a rapidement imposé sa supériorité. Un exploit de son arrière Melvyn Jaminet - l'une des révélations de la saison en Pro D2 - conclu 70 mètres plus loin par l'ailier George Tilsley a donné d'entrée le tempo d'une demi-finale globalement maîtrisée.

Les Perpignanais menaient 15-0 après seulement 20 minutes de jeu, grâce à un deuxième essai plein d'opportunisme de Sadek Deghmache dans l'axe. Ils n'ont pourtant pas fait preuve d'une grande prise de risques, mais Oyonnax, quatrième de la saison régulière, a manqué de précision et de continuité pour réellement les inquiéter. Malgré une claire domination territoriale, le club du Haut-Bugey, revenu à portée de tir grâce à la botte de son ouvreur Lionel Beauxis, auteur de cinq pénalités, s'est montré trop fébrile pour faire basculer le match en sa faveur.

Le réalisme perpignanais a payé une quatrième fois sur un joli mouvement collectif concrétisé en coin par Lucas Dubois. La messe était définitivement dite et la victoire, logique, célébrée avec des fumigènes. Les supporters catalans ne pouvaient pas rêver mieux qu'une qualification en finale pour leur grand retour à Aimé-Giral.

Biarritz renverse Vannes

Le premier de la saison régulière retrouvera donc Biarritz, troisième de Pro D2, vainqueur de Vannes. Le club breton, à domicile au Stade de la Rabine, a pu pourtant compter sur le précieux soutien d'une partie de son public mais a échoué de justesse à rejoindre la finale de Pro D2.

Dès la 7e minute, Pierre Popelin mettait en confiance l'équipe bretonne d'une pénalité transformée de 40 mètres. Mais la bataille fut acharnée entre Vannes et le BO, avec un essai de l'international australien Henry Speight (23e), suivi dans la foulée par Gilles Bosch (30e), profitant du surnombre pour conclure et ensuite transformer, donnant un avantage de six points à Biarritz (6-12, 30e).

Vannes n'a pas baissé les bras, et a trouvé la faille juste avant la pause, grâce au jeu au pied de Pierre Popelin, permettant à Ambrose Curtis d'aplatir dans l'en-but. Une nouvelle transformation de Popelin offrait l'avantage aux Bretons (13-12) au meilleur des moments.

Un essai après la sirène

La différence est venue du banc en seconde période pour Vannes, avec l'essai de Rémi Seneca (50e) pour Vannes, à la finition de l'action sur un ballon porté. Dans la foulée, Joe Edwards a conclu à nouveau sur un ballon porté, permettant à Vannes d'empocher une belle avance avec la transformation de Popelin (27-15, 53e). Les Biarrots ont mené la vie dure à leurs adversaires, avec un Barnabé Couilloud qui s'est échappé pour inscrire le troisième essai de son équipe, transformé par Bosch (27-22e, 57e).

En fin de partie, là où Bosch loupait une pénalité, Christopher Hilsenbeck donnait lui de l'air à Vannes (67e, 30-22). Mais un carton jaune pour Darren Barry (74e) a rendu la fin de match irrespirable, avec un nouvel essai de Biarritz dans la foulée grâce à Lucas Peyresblanques. A nouveau, une pénalité réussie de Christopher Hilsenbeck a permis à Vannes de souffler (77e). Mais le scénario fut fou, avec un dernier essai de Gavin Stark, transformé cette fois (80e, 33-32), mettant fin au rêve de l'équipe bretonne à la sirène.

Biarritz et Perpignan se retrouveront samedi prochain pour la finale de Pro D2, avec un billet en jeu pour le Top 14. Le perdant affrontera le 13e de Top 14, à savoir Bayonne ou Pau, pour une nouvelle possibilité de monter dans l'élite.