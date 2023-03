Rugby: le fils de Fabien Galthié signe son premier contrat pro

Mathis Galthié a signé ce lundi son premier contrat professionnel avec le club de Colomiers en Pro D2. Le fils du sélectionneur, lui aussi demi de mêlée, va tenter de monter en Top 14 avec le club où son père avait débuté sa carrière.

Un Galthié peut en cacher un autre. Si Fabien Galthié n'a pas réussi à mener le XV de France à un nouveau titre dans le Tournoi des VI Nations ce samedi, le sélectionneur tricolore devrait rapidement retrouver le sourire... grâce à son fils. Agé de 21 ans, Mathis Galthié a officiellement emboîté le pas de son père avec la signature d'un premier contrat professionnel ce lundi.

Comme son paternel avant lui, celui qui joue également demi de mêlée s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club de Colomiers. Un joli clin d'oeil puisque l'actuel patron des Bleus y a effectué la majorité de sa carrière entre 1986 et 2001.

11 apparitions cette saison en Pro D2

A l'image de son père, qui avait fini sa formation au sein du club columérin, Mathis Galthié a d'abord rejoint l'équipe espoir en 2019 avant d'effectuer ses débuts en pro D2 en janvier 2022 lors d'une défaite à l'extérieur face à Provence Rugby. Un peu plus d'un an après avoir effectué ses débuts, le néo-professionnel a parcouru un joli chemin et enchaîne les minutes avec Colomiers. Cette saison, le demi de mêlée a disputé 11 matchs de championnat, pour quatre titularisations, avec son équipe.

"Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel avec Colomiers, club qui m’a ouvert les portes de la Pro D2, s'est réjoui Mathis Galthié dans un communiqué publié sur le site de La Colombe. J’ai hâte de retrouver le terrain et d’aider l’équipe à faire vibrer le stade Michel-Bendichou." Cinquième provisoire du classement après 24 rencontres, Colomiers reste en course pour participer aux quarts de finale pour la promotion en Top 14.