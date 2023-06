Rugby: accusé d'agression sexuelle, Kurtley Beale plaide non-coupable lors de son procès à Sydney

Kurtley Beale (34 ans), arrière international australien passé notamment par le Racing 92 en France, a plaidé non-coupable lors de son procès pour agression sexuelle, ce jeudi à Sydney.

L'international australien Kurtley Beale (34 ans) a déclaré que "la vérité finirait par sortir" après avoir plaidé non-coupable pour l'agression sexuelle dont il est accusé. L'ex-joueur du Racing 92 (2020-2022) avait été arrêté au mois de janvier à Sydney pour un supposé incident dans les toilettes d'un pub un mois plus tôt.

"Je suis dévasté d'être ici"

La fédération australienne de rugby avait alors suspendu "de toute forme de rugby" son joueur aux 95 sélections avec les Wallabies. "Je suis dévasté d'être ici aujourd'hui. Je ne suis pas coupable, la vérité finira par sortir", a-t-il déclaré à la presse en marge de son procès au tribunal de Sydney.

International depuis 2009, Beale fait face à "deux chefs d'accusation pour s'être livré à des attouchements sexuels sur une tierce personne sans son consentement, avoir incité une personne à se livrer à des attouchements sexuels sans son consentement et avoir eu des rapports sexuels sans son consentement", comme l'avait indiqué la police australienne au mois de janvier.

Kurtley Beale avait rejoint le club australien des Waratahs en 2022 après son passage en France pour espérer disputer une quatrième Coupe du monde. Il avait passé deux saisons en France sous les couleurs du Racing 92 (2020-2022).

"Rugby Australia et les NSW Waratahs informent que Kurtley Beale a été suspendu de toutes les formes de rugby avec effet immédiat dans l'attente de la conclusion des procédures judiciaires, ainsi que des propres enquêtes de Rugby Australia, avait indiqué la Fédération dans un communiqué en janvier dernier. Cette étape fait suite à l'arrestation de M. Beale et à l'accusation ultérieure d'infractions pénales graves, et est conforme au code de conduite des joueurs professionnels de Rugby Australia. Cette étape est conforme au code de conduite des joueurs professionnels de Rugby Australia."