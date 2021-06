Top 14: les beaux adieux de Kaino et Huget avec le sacre de Toulouse

Blessé pour cette finale de Top 14 remportée ce vendredi par le Stade Toulousain face à La Rochelle (18-8), Yoann Huget a pu participer aux festivités. Celui qui a déjà annoncé qu'il prenait sa retraite a soulevé le Bouclier de Brennus et a été porté en triomphe par ses partenaires, qui lui ont rendu hommage.

C'est une fin un peu particulière pour Yoann Huget. A 34 ans, l'international français a déjà annoncé ces dernières semaines qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. L'ailier, blessé au tendon d'Achille en avril dernier, n'est plus revenu depuis sur les terrains. Mais ses coéquipiers du Stade Toulousain ont tenu à lui rendre un bel hommage ce vendredi.

La retraite aussi pour Kaino

Présent dans les tribunes du Stade de France, Yoann Huget a pu assister à la victoire ce vendredi de Toulouse, en finale de Top 14 (18-8) face à la Rochelle. Il a participé aux célébrations du titre, tout comme Jérôme Kaino, qui a lui aussi pris part au dernier match de sa carrière avec Toulouse.

Les deux joueurs ont été portés en triomphe par leurs coéquipiers à l'issue de la finale, synonyme de 21e titre pour le Stade Toulousain en Top 14. Surtout, Toulouse a réalisé un doublé, quelques semaines après sa victoire en Champions Cup, déjà face à la Rochelle.

"La fin, on ne l'image jamais comme ça, confiait il y a plusieurs semaines Yoann Huget pour le Super Moscato Show. On l'imagine avec du monde, avec sa famille dans les tribunes, on l'imagine avec plein de choses mais pas comme ça. Donc je me suis dit 'est-ce que je vais vraiment finir comme ça?'. Et puis je me suis dit que j'ai de la chance de finir comme ça parce qu'il y a d'autres joueurs, d'autres grands noms du rugby français, qui ont été obligés d'arrêter avec le Covid l'année dernière. On ne choisit pas sa fin et je pense qu'il est temps de tourner une page." Avec ce doublé, la fin de carrière aura peut-être un goût moins amer pour Yoann Huget.