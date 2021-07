Rugby: le LOU installe une pelouse synthétique à Gerland

Le LOU Rugby entre dans une nouvelle ère. Le club lyonnais a fait enlever la pelouse naturelle du stade Gerland pour installer une pelouse synthétique afin de bénéficier de conditions de jeu optimale.

Lyon a repris l'entraînement mardi avec l'ambition de retrouver le Top 6 du championnat de France de rugby et de jouer "à 100%" la Challenge Cup, la petite coupe d'Europe, sur sa nouvelle pelouse synthétique.

Le LOU Rugby, 9e du classement de la saison écoulée, a manqué la qualification pour les phases finales pour la première fois depuis cinq ans. Il débutera le Top 14 le 4 septembre contre Clermont à domicile.

"Cette saison, nous avons le plus bel effectif que nous ayons pu avoir au club. Nous espérons donc jouer les premiers rôles aussi bien en championnat qu'en Europe même si ce n'est pas la Champion's Cup", a affirmé le président Yann Roubert lors d'une conférence de presse.

Gerland passe en mode synthétique

"L'arrivée de certains joueurs, au niveau des avants, était importante pour rééquilibrer notre effectif, gagner en puissance. Nous nous sommes mis dans les dispositions pour être plus performants dans ces secteurs", a expliqué le manager général Pierre Mignoni.

"Malgré les difficultés rencontrées la saison dernière qui a été très dure, le club a continué d'investir, de grandir pour avoir la meilleure équipe possible. Nous sommes là; nous l'avons montré dans le recrutement. Il faut maintenant le démontrer sur le terrain avec le meilleur effectif depuis sept ans que je suis au club", a-t-il poursuivi.

Le LOU Rugby va également entrer dans une nouvelle ère, avec la mutation de son stade de Gerland qui se dote d'une pelouse synthétique.

"Nous l'avons anticipé au niveau de notre effectif. Il faut que les joueurs soient bien chaussés, les rebonds du ballon étant différents. Forcément, le retour musculaire est différent et plus impacté mais en matière de sécurité, c'est même mieux qu'un terrain naturel. Nous ne sommes pas inquiets. Il faudra bien doser l'arrosage, savoir comment et quand arroser pour ne pas avoir un ballon glissant, notamment", a expliqué Pierre Mignoni, disant s'être inspiré du Racing.