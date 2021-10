Rugby: les All Blacks collent plus de 100 points aux Américains

Lors d'un test-match organisé ce samedi à Washington, la Nouvelle-Zélance a infligé une lourde défaite (104-14) aux Etats-Unis, qui en ont profité tout de même pour marquer les deux premiers essais de leur histoire face aux All Blacks.

Les All Blacks ont passé la barre des 100 points face aux faibles Américains, pulvérisés 104 à 14 en test-match samedi à Washington où ils lançaient leur tournée dans l'hémisphère nord.

16 essais pour les All Blacks

Les Néo-Zélandais, qui n'alignaient pourtant pas leur XV type, ont aplati seize fois lors de ce cavalier seul attendu dans le stade habituellement utilisé par la franchise de football américain de la capitale fédérale. Les Eagles ont quand même eu la satisfaction de marquer les deux premiers essais de leur histoire (un par période) contre les triples champions du monde qu'ils affrontaient pour la quatrième fois.

Les All Blacks poursuivront leur tournée en Europe où ils rencontreront en tests-match le Pays de Galles samedi prochain puis l'Italie, l'Irlande et la France. La Nouvelle-Zélande restait sur une défaite il y a trois semaines contre les champions du monde en titre sud-africains dans le Rugby Championship (qu'elle a tout de même remporté) et voulait se faire plaisir.

Les Américains avaient eux échoué il y a quinze jours contre l'Uruguay en qualification pour le Mondial-2023. Pour les All Blacks, le flanker Luke Jacobson a marqué le premier de ses deux essais après quelques secondes de jeu. Onze autres marqueurs ont fait grimper régulièrement le score (59-7 à la pause), dont Will Jordan, auteur d'un triplé, et Angus Ta'avao d'un doublé.