Australie: huit changements pour le troisième test face à la France

Comme attendu, le sélectionneur australien a largement modifié la composition de l'équipe pour affronter la France, samedi (12h) à Brisbane pour le troisième test-match, avec huit changements.

Le sélectionneur australien Dave Rennie a apporté huit changements jeudi à son onze de départ pour le troisième test contre la France samedi (12h, heure française) à Brisbane, et espère bien voir son équipe remporter le match décisif de la série. Les Wallabies ont gagné le premier test disputé à Brisbane (23-21) le 7 juillet dernier et la France a ensuite rebondi mardi à Melbourne (28-26). Après avoir conservé les mêmes 23 joueurs lors de ces deux rencontres séparées de six jours seulement, Rennie a mis au repos certains joueurs fatigués.

Il donne une chance à de nouveaux joueurs de faire bonne impression dans la perspective du prochain Rugby Championship, qui doit réunir également la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Rennie avait laissé entendre qu'il y aurait des changements au lendemain de la défaite de Melbourne, en disant que les nouveaux visages seraient "frais et en pleine forme".

"Nous avons toujours su qu'avec le calendrier de la série contre une équipe française redoutable, il faudrait un effort collectif complet et nous allons le voir samedi soir", a déclaré l'ancien centre. "Nous avons été déçus du résultat à Melbourne et nous allons essayer de rectifier le tir en faisant preuve de plus de précision et de sang-froid dans les moments clés au Suncorp Stadium", a souligné le Néo-Zélandais. Rennie a sélectionné une équipe jeune, avec huit joueurs ayant disputé dix tests ou moins.

Gordon remplaçant, Lolesio maintenu

Le demi de mêlée Tate McDermott (Queensland Reds), qui remplace Jake Gordon, et deux éléments des Brumbies, le deuxième ligne Darcy Swain et le centre Len Ikitau, seront titularisés pour la première fois, tandis que le troisième ligne Lachlan Swinton (Waratahs), jouera son premier test cette année. Noah Lolesio (Brumbies) a été maintenu à l'ouverture par Rennie.

Le pilier vétéran James Slipper s'alignera pour son 103e test aux côtés du talonneur Brandon Paenga-Amosa, comme lors des deux premiers tests face aux Bleus, alors qu'Allan Alaalatoa est rappelé pour compléter la première ligne. Isi Naisarani débutera au poste de numéro 8 pour la première fois depuis les quarts de finale de la Coupe du monde 2019, en association en troisième ligne avec le capitaine Michael Hooper et Lachlan Swinton.

Filipo Daugunu (Queensland Reds) et Marika Koroibete, futur joueur des Panasonic Wild Knights au Japon, occuperont les ailes. Si cinq des titulaires de mardi sont sur le banc, l'ailier Tom Wright et le troisième ligne centre Harry Wilson ont été retirés de la liste des 23.

Le XV de l'Australie pour le troisième test-match contre la France: Banks - Daugunu, Ikitau, Paisami, Koroibete - (o) Lolesio, (m) McDermott - Naisarani, Hooper (cap), Swinton - Salakaia-Loto, Swain - Alaalatoa, Paenga-Amosa, Slipper

Remplaçants: Uelese, Bell, Tupou, Philip, Valetini, Gordon, To'omua, Hodge