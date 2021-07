Les All Blacks mettent les choses au point face aux Fidji

Les All Blacks ont de nouveau écrasé les Fidji, ce samedi à Hamilton (60-13), mais avec plus de maitrise que lors de leur victoire de la semaine dernière.

Pas complètement satisfaite de sa performance lors du premier des deux tests, la Nouvelle-Zélande a mis les choses au point contre les Fidji avec une victoire à sens unique (60-13) samedi à Hamilton, grâce notamment à trois essais de l'ailier d'origine fidjienne Sevu Reece.

Les All Blacks s'étaient déjà largement imposés (57-23) samedi dernier face à leurs voisins du Pacifique, mais leur succès avait laissé un petit goût d'inachevé. Ils avaient notamment concédé trois essais et attendu le dernier quart d'heure de la rencontre avant de vraiment faire la différence.

Privés du trois-quarts centre de La Rochelle Levani Botia, blessé, les Fidjiens, dominés en conquête, n'ont cette fois pas longtemps fait illusion, malgré une bonne entame de match.

Reece, d'origine fidjienne, n'a pas célébré

D'une précision chirurgicale à chacune de ses incursions dans les 22 mètres adverses, la Nouvelle-Zélande menait déjà 29-6 à la mi-temps, avec quatre essais, dont trois pour le seul Reece. L'ailier des Crusaders ne les a pas célébrés, par respect pour son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 17 ans.

Avec le retour à l'ouverture de Richie Mo'unga, qui avait été suppléé par Beauden Barrett le week-end dernier, les All Blacks ont marqué neuf essais au total, dont un pour le troisième ligne Ardie Savea, de retour de blessure, et deux pour le talonneur remplaçant Samisoni Taukei'aho, qui honorait sa première sélection. L'ailier Will Jordan a également participé à la fête en signant son septième essai en trois matches.

En reconquête après une année 2020 en demi-teinte, les hommes de Ian Foster enchaînent une troisième victoire après avoir humilié les Tonga (102-0) pour leur rentrée. Ils affronteront l'Australie à trois reprises au mois d'août dans le cadre de la Bledisloe Cup.