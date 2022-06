Top 14: Bastareaud signera à Toulon s’il retrouve ses capacités physiques

Mathieu Bastareaud, lourdement blessé aux genoux en novembre dernier, travaille dur pour se donner la chance de rejouer. S’il retrouve l’intégralité de ses moyens physiques, l'ancien Lyonnais est attendu au RCT au poste de troisième ligne.

Mathieu Bastareaud jouera-t-il encore en Top 14 la saison prochaine ? L’international aux 54 sélections, écarté des terrains depuis de longs mois, veut y croire. "Ça va très bien, disait-il sur le plateau du Late Rugby Club de Canal + jeudi dernier. J’ai eu le feu vert médical pour pouvoir rejouer. On verra où et quand, mais pour l’instant c’est positif pour moi. Je suis très content. L’ambition l’an prochain, c’est de jouer."

Le chemin est encore long cependant. Le joueur de 33 ans, qui a récemment annoncé son départ de Lyon, n’a pas retrouvé l’intégralité de ses capacités physiques. Sa grosse blessure aux genoux (lors d’un match à… Mayol) a forcément laissé des traces et demande un énorme travail pour se rétablir, surtout à 34 ans. Selon plusieurs échos, il bosse dur physiquement depuis plusieurs semaines. "Il fait des efforts et a perdu beaucoup de poids", avoue-t-on.

"Si Mathieu retrouve l’intégralité de ses moyens physiques, on sera intéressé"

Si Bastareaud parvient à se remettre sur pied et à retrouver son niveau, quel sera son avenir ? Comme indiqué ces dernières semaines par RMC Sport, le RCT est en pole position pour l’accueillir. Selon nos informations, il a envie d’y aller, surtout que sa famille réside à Toulon. Et sur la Rade, on y pense fortement aussi.

"Si Mathieu retrouve l’intégralité de ses moyens physiques après sa grave blessure, on sera intéressé", reconnaît le président Bernard Lemaitre à RMC Sport. Au départ, son arrivée n’était pas programmée mais le triple vainqueur de la Champions Cup viendrait compléter l’effectif pour apporter.

En cas de retour, Bastareaud s’engagerait en tant que troisième ligne centre pour une saison dans un club qu’il connait bien pour y avoir évolué durant huit ans. Mais la patience est bien de mise. Il faudra sans doute un mois pour en savoir plus sur son évolution.