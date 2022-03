LOU: Bastareaud n’a pas la "certitude" de rejouer au rugby après sa grave blessure

Mathieu Bastareaud a abordé ce mardi une potentielle fin de carrière lors de son passage dans le Super Moscato Show sur RMC. Le troisième ligne de Lyon n’est pas sûr de rejouer après une terrible blessure aux deux genoux.

La dernière image de Mathieu Bastareaud sur un terrain de rugby sera-t-elle celle de sa sortie sur civière et en larmes, le 27 novembre dernier, lors du match entre Toulon et Lyon à Mayol? On espère bien que non. Gravement blessé aux deux genoux puis opéré dans la foulée, le troisième ligne du LOU se bat toujours pour revenir sur les terrains de Top 14. Mais lors de son passage sur RMC ce mardi, le joueur de 33 ans a laissé plané le doute sur la suite de sa carrière.

"Vais-je continuer et rejouer au rugby? C’est la bonne question. A l’heure d’aujourd’hui, je ne peux pas dire avec certitude que je vais pouvoir reprendre le rugby, a indiqué Mathieu Bastareaud dans le Super Moscato Show. En tout cas, je fais tout pour reprendre."

Arrêter avant de ne plus pouvoir marcher

Pas épargné par les blessures pendant sa riche carrière en Top 14, Mathieu Bastareaud se donne encore quelques semaines pour réfléchir à son avenir. Sa priorité reste de revenir en forme, et de pouvoir enchaîner les efforts après une double rupture du tendon quadricipal des deux genoux.

"Après, je pense que l’on pourrait prendre une décision quand j’aurai repris la course, a encore estimé l’international tricolore aux 54 sélections. Là, je verrai les sensations que j’ai. Et surtout, je verrai l’envie que j’ai. Si je vois, tout simplement, que j’ai mal et que je n’ai plus forcément envie de faire les efforts, je préfère arrêter et pouvoir marcher sur mes deux jambes à 40 ans."

"Le téléphone ne sonne pas beaucoup"

Formé à Massy puis révélé au Stade Français, Mathieu Bastareaud a ensuite brillé entre 2011 et 2019 à Toulon avant de rejoindre son ami Pierre Mignoni à Lyon. Officialisé au RCT pour la saison prochaine, le manager donnera peut-être une nouvelle chance au troisième ligne dans un club où il a laissé un bon souvenir.

"C’est vrai que je suis en fin de contrat avec Lyon. Mais je ne suis pas dans une situation où les clubs croient forcément en moi, a reconnu Mathieu Bastareaud sur RMC. Il y a très peu de personnes qui me pensent capable de revenir sur un terrain de rugby. Vous imaginez bien que le téléphone ne sonne pas beaucoup. Je me concentre sur moi et sur ma rééducation. Quand il sera temps de parler plus sérieusement, on verra."