Lyon: Demba Bamba absent six mois après une blessure au genou

Demba Bamba a été opéré d’un genou pendant la semaine. Le pilier de Lyon et du XV de France de France va rater le début de saison en Top 14 et devrait manquer près de six mois de compétition.

La saison de Top 14 ne commencera pas avant début septembre qu’elle est déjà sérieusement compromise pour Demba Bamba. Selon les informations de l’AFP, le pilier du LOU est sévèrement blessé au genou et va manquer la reprise du championnat.

Opéré avec succès, le pilier de 24 ans pourrait même manquer toute la première moitié de la campagne 2022-2023 alors que son indisponibilité est estimée à environ six mois. Un minimum, selon une source médicale citée par l’agence de presse.

Le LOU va recruter un joker

Victime d’une lésion du cartilage, Demba Bamba s’est blessé lors de la tournée estivale du XV de France au Japon. Si l’avant avait tenu sa place lors des deux test-matchs remportés face au Brave Blossoms, il a été contraint de passer par la case opération pendant l’intersaison.

Neuvième de Top 14 la saison passée, Lyon s’était rattrapée avec un titre européen obtenu contre Toulon en Challenge Cup. Ambitieux pour la reprise, le 3 septembre à Brive puis le 10 septembre contre La Rochelle, le LOU va se mettre en quête d’un joker médical pour pallier l’absence longue durée de Demba Bamba.