Top 14: Toulon vise "minimum le Top 6" la saison prochaine

Absent des phases finale lors des deux dernières saisons de Top 14, Toulon ne manque pas d'ambition en 2022-2023. Lors de la reprise ce mardi, le président Lemaître et le duo Azéma-Mignoni ont fixé des objectifs élevés en championnat.

Le président du Rugby Club Toulonnais Bernard Lemaître a présenté mardi le nouveau fonctionnement de son club, en présence du manager Franck Azéma et du nouveau directeur du rugby Pierre Mignoni, et a fixé un objectif "minimum Top 6" pour l'équipe e Top 14. Un classement que l'équipe varoise n'a plus atteint depuis 2020.

"L'objectif en championnat, c'est minimum le Top 6", a déclaré le président toulonnais en conférence de presse, ajoutant qu'il voulait "rapidement retrouver le sommet du rugby français et européen".

Azéma et Mignoni confiants pour leur duo

De leur côté, les deux managers ont cherché à rassurer quant à leur fonctionnement en tandem, eux qui ont l'habitude de tout gérer seuls. "On sait où on veut aller et nous parlons le même rugby avec Franck. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble", a assuré Pierre Mignoni.

"Nous serons tous les deux sur le terrain, a aussi répété à plusieurs reprises l'ancien demi-de-mêlée après avoir quitté Lyon pour le RCT. Nous allons nous répartir les rôles."

Mignoni espère un retour de Bastareaud

Pierre Mignoni a par ailleurs confirmé son souhait de faire revenir Mathieu Bastareaud, qui a joué à Toulon entre 2011 et 2019. Comme révélé par RMC Sport courant juin, le joueur de 33 ans devrait bien signer au RCT s'il parvient à retrouver la forme après deux grosses blessures au genou.

"Nous avons envie de l'aider pour qu'il puisse revenir, a encore estimé l'ex-demi de mêlée international. Ce n'est pas une recrue aujourd'hui mais on se donne la possibilité."

Deux amicaux contre Clermont et Toulouse à Mayol

Le reste du recrutement avec les arrivées des Rochelais Dany Priso, Mathieu Tanguy, Ihaia West et Jérémy Sinzelle était connu, tout comme les renforts du talonneur Teddy Baubigny (Racing 92), du centre Nayacalevu Waisea (Stade Français) ou encore du champion de France en titre Benoît Paillaugue (Montpellier).

La surprise est intervenue du côté de la deuxième ligne avec l'arrivée de l'international australien Sitaleki Timani, débarqué en provenance de Clermont où il avait déjà été managé par Franck Azéma. "C'est un deuxième ligne de haut niveau et avec le départ d'Eben Etzebeth il fallait prendre quelqu'un de solide", a expliqué Pierre Mignoni.

La reprise de l'entraînement est prévue le 13 juillet même si plusieurs joueurs arriveront plus tard, dans le courant du mois. Deux rencontres de préparation sont aussi prévues à Mayol les 19 et 25 août contre Clermont et le Stade Toulousain avant le premier match de la saison programmé le premier week-end de septembre.