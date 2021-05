Racing 92: finalement, Teddy Thomas va prolonger

Selon les informations de RMC Sport, Teddy Thomas (27 ans, 27 sélections) va prolonger son contrat avec le Racing 92. Un nouveau bail de deux ans est évoqué pour l’ailier international français.

Teddy Thomas va rester fidèle au Racing 92. En fin de contrat, l’ailier international (27 ans, 27 sélections) va prolonger son bail, selon les informations de RMC Sport. Un contrat de deux ans est évoqué. Très proche de Gaël Fickou, arrivé récemment au sein du club francilien, il a choisi de rempiler alors que son départ semblait acté voilà quelques mois.

Jacky Lorenzetti, président du club, avait pourtant fait part de son scepticisme sur ce dossier il y a trois semaines. Tout en conservant un petit espoir de retenir le joueur, arrivé dans le club francilien en 2014 en provenance de Biarritz.

"C’est un joueur exceptionnel, confiait le dirigeant à RMC Sport. Lorsqu’on l’a recruté, avant de me décider, j’avais eu une discussion avec Serge Blanco (légende du BO, ndlr). Il m’avait dit : 'tu peux faire une fabuleuse affaire pour le Racing, le sport et l’équipe de France. C’est un joueur pétri de qualités. Il est doué. Il peut devenir le meilleur joueur du monde à condition que tu trouves la clé. Je ne l’ai pas trouvée, ou je crains de ne pas la trouver. Si tu arrives à ouvrir le temple de la performance, ce sera top'. Au bout de sept ans, on n’a pas réussi à trouver la clé. C’est autant notre faute que celle de Teddy. On en a parlé longuement ensemble et on en reparle aujourd’hui. Des discussions sont en cours. Teddy est revenu nous revoir. L’arrivée de Gaël Fickou peut être un élément de réflexion."

Quelques semaines plus tard, la prolongation est sur le point d'être officialisée. Depuis son arrivée au Racing 92, Thomas a décroché un titre de champion de France en 2016 et disputé trois finales de Champions Cup (pour trois défaites en 2016, 2018 et 2020).