Racing 92: "J’ai fait mon temps ici", Thomas explique son départ pour La Rochelle

Teddy Thomas rejoindra la saison prochaine le Stade rochelais, après huit saisons passées au Racing 92. L’ailier français est revenu sur sa décision dans le Super Moscato Show, ce lundi sur RMC.

A 28 ans, Teddy Thomas a signé il y a quelques mois en faveur du Stade rochelais pour la saison prochaine. "Ça fait huit ans que je suis au Racing, je pense que j’ai fait mon temps ici", a-t-il expliqué dans le Super Moscato Show, ce lundi, lors d’une édition délocalisée au Plessis-Robinson, au centre d’entraînement du Racing 92.

"J’avais besoin de changer d’air, c’était le moment pour moi, a ajouté le Français. Mon choix s’est dirigé vers La Rochelle, j’ai eu la chance de travailler avec Ronan O’Gara ici, j’ai passé du bon temps avec lui. Et je voulais aussi me rapprocher de ma famille à Biarritz."

Les Bleus ? "Ils m’impliquent toujours dans le projet"

Il y a huit ans, il avait déjà connu un déracinement au moment de quitter son club formateur. "Partir de Biarritz, de mon cocon familial, de tous mes amis, ça avait été très dur. Je sais à quoi m’attendre. Maintenant j’ai 28 ans, j’ai un peu plus d’expérience. Au-delà d’être stressé, je suis vraiment impatient de ce nouveau défi."

Thomas espère que ce nouveau départ lui permettra de retrouver l’équipe de France. A cause de pépins physiques et de la concurrence à son poste, il n’a plus joué avec les Bleus depuis l’été 2021. Il reste toutefois en contact avec le staff. "Régulièrement non, mais j’ai un suivi avec eux, assure-t-il. C’est assez rassurant, ils m’impliquent toujours dans le projet, notamment dans la tournée qu’il y aura cet été au Japon." Le Mondial 2023 en France, dans 16 mois, est désormais dans son esprit.