Stade Français: Nicolas Sanchez prêté à Brive pour le reste de la saison

Nicolas Sanchez a officiellement quitté le Stade Français pour Brive ce lundi. L'ouvreur argentin est prêté jusqu'à la fin de saison de Top 14 en Corrèze.

L'herbe sera plus verte ailleurs pour Nicolas Sanchez. Privé de temps de jeu depuis le début de saison du Top 14, l'ouvreur du Stade Français va tenter de se relancer en prêt à Brive. L'Argentin s'est engagé comme joueur supplémentaire selon les annonces du club corrézien

"C'est une réelle opportunité pour nous d'avoir un joueur de son niveau et de son expérience à ce poste, a confié l'entraîneur en chef du CAB Arnaud Méla. Au-delà de son impact sur notre jeu, il sera aussi un vecteur de transmission pour nos jeunes joueurs qui apprendront beaucoup à ses côtés."

Un seul match joué cette saison pour Sanchez à Paris

Nicolas Sanchez, qui aura 34 ans samedi, évoluait depuis 2018 au Stade Français après avoir porté les couleurs de Bordeaux-Bègles (2011-2014) et Toulon (2014-2015) et avoir évolué avec la franchise argentine des Jaguares. Malgré ses 94 sélections avec les Pumas, la dernière le week-end dernier en Écosse pour une large défaite à Murrayfield (52-29), le vétéran se contentait d'un rôle de complément en Top 14 cette saison. Relégué dans la hiérarchie derrière Joris Segonds et Léo Barré à Paris, l'Argentin n'a disputé qu'une seule rencontre de championnat, le 29 octobre contre Montpellier.

"Après 53 matchs (39 titularisations) et 353 points avec le club parisien, Nicolas va donc essayer de retrouver du rythme à Brive. Le Stade Français lui a souhaité "une belle fin de saison" au moment d'annoncer son départ. Après dix journées de Top 14, Brive occupe la dernière place du classement avant son déplacement à Pau (12e) samedi. En Corrèze, Nicolas Sanchez se retrouvera en concurrence avec le Français Enzo Hervé.