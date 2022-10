Stade Français: prolongation en vue pour Gabrillagues

Le deuxième ligne et capitaine du Stade Français Paul Gabrillagues, en fin de contrat l’été prochain, devrait bientôt rempiler.

Paul Gabrillagues est un cas à part dans le Top 14. Le deuxième ligne international (29 ans, 16 sélections) ne collabore pas avec des agents sportifs pour négocier ses nouveaux contrats. Il le fait tout seul. En 2019, au retour de la Coupe du monde, Gabrillagues avait choisi de poursuivre, sur la duréen l’aventure dans son club de cœur. Depuis plusieurs semaines, le capitaine a de nouveau entamé des discussions avec ses dirigeants afin de trouver un accord total pour prolonger. Ce n'est sans doute plus qu'une question de jours.

"On en saura plus très rapidement"

Si le dossier semblait avancer au ralenti voilà quelques semaines, les négociations ont finalement bien avancé récemment. "On en saura plus très rapidement" nous a-t-il confié cette semaine avant le match contre Brive. Les discussions ont été positives et Gabrillagues, qui ne se voit pas partir, devrait prochainement parapher un nouveau contrat avec un Stade Français en pleine révolution interne.

Le manager Gonzalo Quesada quittera ses fonctions en 2023, un an avant la fin de son contrat. L’Argentin sera remplacé par Laurent Labit et Karim Ghezal. L’entraineur de l’attaque du XV de France et le co-entraineur des avants arriveront après la Coupe du monde, en tant que directeur du rugby et entraineur en chef chez l’actuel troisième du championnat.