Stade Toulousain: Neti bien parti pour prolonger

Selon les informations de RMC Sport, le pilier international toulousain Rodrigue Neti (27 ans, 2 sélections) est en discussions avancées avec ses dirigeants pour prolonger.

Rodrigue Neti se sent bien à Toulouse et ce n’est pas nouveau. Le pilier gauche, intégré au centre de formation en 2013 après avoir découvert le rugby en Nouvelle-Calédonie, a effectué toute sa carrière professionnelle chez les Rouge et Noir avec qui il a remporté deux Boucliers de Brennus et une Coupe d’Europe. L’histoire n’est visiblement pas terminée.

Des discussions avancées

En fin de contrat l’été prochain, l’international aux deux sélections (en 2020) est en effet en discussions avancées avec ses dirigeants pour rempiler. Il est très bien parti pour parapher un nouveau bail avec le club de la Ville Rose selon les informations de RMC Sport.

Malgré la concurrence de Cyril Baille, Neti (27 ans) est régulièrement utilisé par le staff d’Ugo Mola. La saison dernière, il a disputé 30 matchs, la moitié en tant que titulaire. Et depuis la reprise, il a débuté les quatre premières rencontres de Top 14.