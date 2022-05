Stade Toulousain: des retours mais une fin de saison pour Neti?

Le pilier gauche du Stade Toulousain Rodrigue Neti est revenu touché du match au Leinster. Une blessure à l’aponévrose plantaire très embarrassante pour un pilier, qui compromet sa fin de saison. A l’inverse, les retours de Faumuina, Richie Arnold et Alban Placines se précisent.

Les clubs de rugby engagés dans une longue campagne européenne comptent leurs troupes. Les matchs de phases finales font toujours des dégâts et le déplacement du Stade Toulousain au Leinster n’a pas dérogé à la règle. Après avoir perdu Maxime Médard (ischios) et Baptiste Germain (genou) pour quelques semaines lors du quart face au Munster, c’est cette fois-ci le pilier gauche Rodrigue Neti qui déplore une blessure qui semble sérieuse. Entré à la 52e minute à la place de Cyril Baille, il est sorti 18 minutes plus tard.

Ayant été touché sur une poussée en mêlée, le staff était assez inquiet le concernant. Les examens passés en ce début de semaine ont confirmé cette crainte : Neti souffre d’une déchirure de l’aponévrose plantaire. Une blessure assez délicate pour un joueur à ce poste et qui va nécessiter plusieurs semaines de guérison. A cinq semaines de la fin de l’exercice, le laps de temps est très réduit et il pourrait avoir joué son dernier match de la saison à Dublin. C’est donc maintenant le polyvalent américain David Ainu’u, droitier de base, qui devrait suppléer l’international Cyril Baille lors des prochains matchs.

Les Toulousains à flux tendu

Et le suivant aura lieu à Brive samedi (21h05). Toulouse, actuellement 6e, doit assurer sa présence au sein des qualifiés pour les phases finales. Et verra à l’inverse le retour de plusieurs éléments dans son pack: Le pilier droit Charlie Faumuina et le 2e ligne Richie Arnold postulent à nouveau pour ce déplacement. Blessé lors du 8e de finale aller face à l’Ulster au Stadium le 9 avril dernier, le 3e ligne Alban Placines a repris l’entraînement. Reste à voir s’il sera aligné en Corrèze. Autre retour, celui du jeune 2e ligne Josh Brennan.

Derrière, les Toulousains resteront encore à flux tendu. Notamment au poste de trois-quatre centre, où l’Argentin Chocobares (genou) fera toujours défaut. Tout comme Baptiste Germain, Dimitri Delibes et Maxime Médard, Sofiane Guitoune et Lucas Tauzin. Une semaine après la demi-finale de Champions Cup, le staff ne devrait pas trop faire tourner à Brive. Ménagé hier lors de l’entraînement et resté aux soins, le demi d’ouverture Romain Ntamack devrait toutefois tenir sa place. Eliminés sur la scène européenne, les Toulousains bénéficieront d’une semaine allégée après le match à Brive.