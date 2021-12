Top 14: direction Toulouse pour Arthur Retière

INFO RMC SPORT - L’ailier international de La Rochelle Arthur Retière (24 ans, une sélection) devrait prendre la direction du Stade Toulousain en fin de saison. Un accord a été trouvé entre les deux parties.



Encore une bonne nouvelle pour les supporters du Stade Toulousain. Après avoir obtenu l’accord du centre lyonnais Pierre-Louis Barassi, de l’arrière perpignanais Melvyn Jaminet ou encore du troisième ligne de l’UBB Alexandre Roumat, le champion d’Europe et de France en titre va signer un autre gros coup sur le marché des mutations.

Selon les informations de RMC Sport, Arthur Retière devrait en effet rejoindre la Ville Rose l’été prochain. L’ailier polyvalent de La Rochelle, âgé de 24 ans, est en fin de contrat et ne prolongera pas. L’international (une sélection, contre l’Irlande en 2020) a choisi de rejoindre le Stade Toulousain, alors que le Stade Français et l’Union Bordeaux-Bègles le courtisaient également depuis de nombreuses semaines, avec des offres financières supérieures. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre les deux parties et un contrat de trois ans est évoqué.

Un effectif encore plus impressionnant

Retière, qui n’en faisait visiblement pas une question d’argent, souhaitait rejoindre un club où il compte de nombreux amis mais aussi son frère chez les jeunes, et surtout changer de dimension avec un challenge sportif encore plus élevé. Le président Didier Lacroix et le manager Ugo Mola, qui s’étaient positionnés sur le dossier très tôt comme évoqué en septembre dernier, voulaient vraiment le recruter pour compléter un effectif déjà XXL. Le Stade Toulousain sera plus impressionnant que jamais la saison prochaine…

"Je suis courtisé, nous expliquait le Rochelais récemment. Après, à moi de regarder ce qu’il y a de mieux pour moi et avancer. Prolonger? Pour l’instant, je n’ai pas reçu de proposition de prolongation de contrat ici. Donc je ne sais pas. Mais pourquoi pas. On verra. Je ne peux rien dire parce que je ne sais pas."

La donne a changé depuis et le joueur, qui sera écarté des terrains durant trois mois en raison d’une blessure à la cheville contractée face à Glasgow lors de la première journée de Champions Cup, a désormais tranché. Et ce pour le plus grand bonheur des dirigeants toulousains, qui avancent par ailleurs très bien pour les prolongations sur la durée de nombreux cadres, dont Antoine Dupont. Tous les voyants sont au vert dans la Ville Rose.