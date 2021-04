Top 14: la rencontre entre Toulon et Agen décalée au 1er mai

Prévue ce samedi (17h45), la rencontre de Top 14 entre Toulon et Agen va être reportée au samedi 1er mai (18h30) selon nos informations, en raison d'un nouveau cas de coronavirus dans l'effectif varois. Le match prévu ce dimanche (14h45) entre l'UBB et Montpellier est lui toujours incertain, dans l'attente des résultats des tests ce samedi.

Initialement prévu ce samedi (17h45), le match de la 22e journée de Top 14 entre le RCT et Agen est reporté. Au moins un nouveau cas de coronavirus s'est déclaré ce jeudi dans les rangs varois, isolé depuis. Depuis le début de l'épidémie à Toulon, le club a dû faire face à une quinzaine de cas.

Alors qu'il n'a pas disputé de match depuis le 27 mars dernier, le club toulonnais devrait malgré tout poursuivre les entraînements par petits groupes. Les joueurs du RCT sont revenus sur les terrains ces derniers jours, après des semaines perturbées par plusieurs cas de coronavirus.

C'est la troisième rencontre prévue ce week-end qui est décalée, en raison du contexte sanitaire, après Bayonne-Castres et Brives-La Rochelle.

Toujours dans l'attente pour l'UBB et Montpellier

Le match entre l'UBB et Montpellier, prévu ce dimanche (14h45), est lui toujours incertain mais devrait bien pouvoir se jouer. Les tests Covid réalisés ce jeudi par l'UBB sont satisfaisants selon nos informations. En l’état, le match contre Montpellier est donc maintenu, à condition que les nouveaux tests prévus ce vendredi soir et dont les résultats seront communiqués ce samedi, soient aussi négatifs.

Ce serait une bonne nouvelle pour les deux clubs alors que les deux équipes sont encore en course dans les compétitions européennes. L'UBB n'a plus joué depuis son quart de finale de Champions Cup et sa victoire face au Racing 92 le 11 avril dernier. Le club de l'Hérault se trouve dans la même situation, avec un dernier match disputé face aux Italiens du Benetton en Challenge Cup, le samedi 10 avril. Les deux équipes pourraient retrouver du rythme avant leur demi-finale respective en Europe le week-end prochain, face à Toulouse pour l'UBB et un déplacement à Bath pour Montpellier.

Pour la Ligue nationale de rugby (LNR), c'est néanmoins un vrai casse-tête qui s'annonce avec tous ces reports. Si l'UBB et Montpellier s'imposent lors de leur demi-finale en Europe, un nouveau créneau sera déjà pris pour cette fin de saison. Ces deux clubs pourraient avoir à jouer plusieurs rencontres dans un calendrier resserré, mettant à mal l'équité sportive.