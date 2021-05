Top 14: la saison 2021-2022 débutera le week-end du 4 septembre pour finir le 25 juin

INFO RMC SPORT. Le comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby a examiné cette semaine les grands principes du calendrier de la saison prochaine. Avec un coup d’envoi du Top 14 fixé au premier week-end de septembre, une semaine après la Pro D2. Voilà à quoi ressemblera l’édition 2021-2022, même si la version finale dépendra du format de la Coupe d’Europe.

C’est à Lyon que s’est réuni le comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby cette semaine. L’occasion d’aborder de nombreux sujets, dont le calendrier de la saison prochaine. Les grands principes de l’exercice 2021-2022 ont été adoptés jeudi, même si rien n’est encore officiel. Le Top 14 reprendra ses droits le premier week-end de septembre (samedi 4 septembre) pour s’achever le dernier week-end de juin (samedi 25). Les oppositions, elles, seront connues d’ici quelques semaines, plus précisément début juillet.

Il faudra de toute façon que le format de la Coupe d’Europe soit préalablement validé par l’EPCR, l’organisateur, pour ensuite entériner définitivement la version finale du calendrier du championnat. En Coupe d’Europe, d’ailleurs, deux provinces sud-africaines, issues du Pro 16, pourraient finalement faire leur entrée dans la compétition en Challenge Cup, mais pas en Champions Cup (où huit clubs français seront qualifiés : les sept premiers du classement ainsi que Montpellier). Les discussions, avancées selon plusieurs sources, se poursuivent sur ce sujet.

Deux ou trois doublons

En fonction de la formule de la Champions Cup, qui comprendra huit ou neuf dates dont la finale le 28 mai à Marseille, deux ou trois doublons Top 14-XV de France seront au programme de la saison à venir : d’abord durant la tournée de novembre à l’occasion de France-Argentine, puis dans le cadre du Tournoi en marge du match Ecosse-France le 26 février, et possiblement de France-Italie trois semaines plus tôt. Le calendrier n’est donc pas encore totalement finalisé en l’état.

Pour le reste de la saison, ce sera du classique avec la volonté de s’appuyer sur les mêmes principes que cette saison, avec notamment sept journées d’écart au minimum entre le match aller et le match retour. Par ailleurs, un "boxing day" durant les fêtes de fin d’année sera maintenu. Quant à la Pro D2, le coup d’envoi sera fixé au dernier week-end du mois d’août, soit une semaine avant le Top 14. Avec l’espoir que le Covid, les matchs reportés et les stades vides ne soient plus qu’un mauvais souvenir...