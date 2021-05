Champions Cup: pas de présentation du trophée à Toulouse

Après la victoire du Stade Toulousain en finale de la Champions Cup face à La Rochelle (22-17) ce samedi, le club haut-garonnais a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'en vertu de la situation sanitaire, le trophée ne serait pas présenté publiquement.

Après la joie, place à la déception du côté des supporters du Stade Toulousain. Vainqueur de la Champions Cup à Twickenham face à La Rochelle (22-17), le club haut-garonnais a accroché un cinquième titre européen inédit. Mais, comme certains le redoutaient, aucune célébration publique n'aura finalement lieu. Le leader du Top 14 l'a annoncé sur ses réseaux sociaux.

Le communiqué précise que "malgré l’euphorie générale qui gagne le club du Stade Toulousain, sa ville et ses alentours, nous ne serons pas en mesure de vous présenter le cinquième titre Européen du Stade. En effet, le contexte sanitaire général et, plus précisément, dans la région toulousaine, nous contraint à annuler et refuser toute intention de célébration du titre européen glané ce soir."

En revanche, le club pourrait présenter le trophée à son public d'ici la fin de saison avec des normes sanitaires plus clémentes et un retour progressif du public dans les stades. Une nouvelle étape dans le déconfinement progressif du pays est prévue le 9 juin prochain et devrait rendre possible la présence de spectateurs dans les enceintes sportives.