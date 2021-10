Top 14: Première défaite à domicile pour le Racing, Clermont et le Stade Français assurent

L'UBB s'est provisoirement emparé des commandes du Top 14 ce samedi à l'occasion de la huitième journée qui confirme le regain de forme du Stade français, vainqueur de son troisième match consécutif, et d'un Clermont à réaction. Le Racing a été surpris à domicile par Montpellier.

Porté par un Garbici impeccable au pied (7/7), le MHR s’est imposé à l’extérieur pour la première fois de la saison, sur la pelouse du Racing (21-32). Les Franciliens concèdent de leur côté leur premier revers devant leur public. L’ouvreur italien, notamment, a permis aux siens de mener à la pause. Une avance que Montpellier a su tenir en seconde période pour se hisser au 11e rang, tandis que le Racing est éjecté du podium (quatrième).

La bonne réaction de Clermont, fin de série pour Parra

Mené à la mi-temps (6-13), Clermont s'est largement imposé aux dépens de Pau (42-20) après avoir vigoureusement réagi au cours d'une seconde période de très belle facture, avec cinq essais inscrits. L’ASM grimpe au sixième rang.

Pourtant, les Auvergnats n’ont pas été étincelants dans le jeu en première période, pas aidés par la sortie sur blessure de Lopez après trois petites minutes. Pau en a profité pour prendre les devants grâce à un essai de Le Bail. Mais grâce à des essais d’Iturria, Dessaigne, Penaud, et un doublé de Raka entre temps, les Clermontois sont allés chercher la victoire bonifiée. Encore excellent au pied (7/8), Parra a néanmoins vu sa série de 48 coups de pieds réussis consécutivement prendre fin.

Le Stade Français, Biarritz et l'UBB assurent

Pendant ce temps, le Stade Français, Biarritz et Bordeaux-Bègles se sont également imposés à domicile. Face à un CAB inoffensif (aucun essai), Biarritz est parvenu à décrocher le bonus (37-9) à la faveur d’une seconde période explosive alors que la première avait été marquée par une indiscipline du côté du BO et une rencontre cadenassée.

Bordeaux-Bègles a poursuivi sur sa belle dynamique automnale en s'offrant le scalp du promu Perpignan (39-13), avec cette fois le bonus offensif en prime. Pour décrocher cette cinquième victoire de rang, l’UBB a pu compter sur la botte de Jalibert (5/5) et la vitesse de sa charnière pour transpercer trois fois l’USAP. Bordeaux prend la tête du Top 14 en attendant le match de Toulouse, Perpignan reste lanterne rouge.

Enfin, le Stade Français a confirmé son sursaut en renversant le LOU (23-18), après s’être offert Clermont et Perpignan. Tout s’est joué en fin de première période, avec des essais d’Hamdaoui et Coville pour permettre aux Parisiens de rentrer aux vestiaires avec un matelas de 14 points d’avance. Malgré un second acte disputé, le Stade Français a tenu bon et se classe désormais 9e, tandis que Lyon (3e) voit l’UBB et Toulouse s’échapper en tête. Le Stade Toulousain, qui reçoit Castres à 21h, à l'occasion de distancer le LOU avant de voir partir ses internationaux. Pour rappel, les Français doivent regagner Marcoussis ce lundi.