Top 14: Romain et Théo Ntamack prolongent au Stade Toulousain

Les deux frères, Romain et Théo Ntamack, ont officiellement prolongé au Stade Toulousain mercredi, respectivement jusqu'en 2028 et 2025. Deux prolongations qui répondent aux axes du club champion de France en titre : "consolider ses cadres" et "grandir avec la formation".

C'était attendu, c'est désormais officiel. Romain Ntamack (23 ans) a prolongé, tout comme son petit frère Théo Ntamack (20 ans), son contrat avec le Stade Toulousain. Alors que son bail actuel devait prendre fin en 2023, l'international français (28 sélections) est désormais lié jusqu'en 2028 au club avec lequel il a remporté le titre de champion de France en 2019 et 2021. L'international U20 Théo Ntamack a, de son côté, prolongé jusqu'en 2025.

Déjà près de vingt ans au club pour Romain

Formé au club, où il a pris sa première licence en 2003, Romain Ntamack poursuit l'aventure avec le Stade Toulousain. Champion d'Europe l'an dernier en finale face à La Rochelle, le demi d'ouverture a vécu il y a onze jours la déception d'une élimination en demi-finale de la Coupe d'Europe face à Leinster (17-40).

Alors que se profile la fin de championnat de Top 14, Romain Ntamack devrait disputer les barrages avec le club toulousain, qui les rejoindra en cas de succès contre la lanterne rouge Biarritz dimanche. Ntamack a débuté avec Toulouse en 2017, tandis que son frère Théo, 3e ligne et qui veut marcher dans les traces de son aîné, attend toujours sa première en professionnels avec le Stade Toulousain.