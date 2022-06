Toulon: Parisse prolonge un an de plus

Le troisième ligne italien Sergio Parisse prolonge son contrat d’une saison avec le RC Toulon, annonce le club ce vendredi. Âgé de 38 ans, il repousse donc sa retraite et commencera dès l’année prochaine à encadrer les jeunes.

Sergio Parisse fait durer le plaisir. Comme annoncé par RMC Sport il y a quelques semaines, le troisième ligne italien prolonge son contrat d’un an avec le RC Toulon alors qu’il fêtera ses 39 ans en septembre prochain. "Son professionnalisme et son exemplarité lui offrent aujourd’hui la possibilité de disposer d’aptitudes physiques lui permettant de poursuivre son aventure jusqu’en 2023", se réjouit son club dans un communiqué.

"Cette fois-ci c'est vraiment ma dernière saison"

"J’ai décidé de continuer l’aventure au sein du RCT encore une saison, annonce le joueur en vidéo. Certes, une dernière saison après pas mal de temps de réflexion. À un certain âge, il faut se poser les bonnes questions. Je suis très ravi d’avoir pris cette décision. (...) J’ai décidé de continuer parce que j’ai surtout écouté mon corps, ma tête. À un certain âge, il faut surtout être très honnête avec soi-même et j’ai senti que j’avais encore des choses à donner. Je me sens encore capable sur le terrain, capable d’aider l’équipe".

"C’est vrai que tous les ans je dis que ce sera ma dernière et puis je repousse d’un an, sourit-il. Donc non, cette fois-ci c’est vraiment ma dernière saison". Par ailleurs, l’homme aux 142 sélections avec l’Italie "interviendra auprès des jeunes du club, notamment les U18 afin de renforcer leurs acquis sur le secteur de la touche" en parallèle de son statut de joueur, précisent Azéma et Mignoni.

La Coupe du monde 2023 comme dernière échéance

"J'ai dit que je me sentais, aussi bien dans le corps que dans la tête, de faire une saison de plus" déclarait Parisse en avril dernier. La saison prochaine et surtout la Coupe du monde à l’automne 2023 où il affrontera notamment la France devraient cette fois-ci marquer la fin de sa longue carrière, disputée en très grande partie du côté du Stade Français avant de rejoindre le Var en 2019.