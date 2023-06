Toulouse-La Rochelle: "Tu fais accélérer pour mon passeport, hein !", quand Atonio interpelle Macron

Emmanuel Macron est descendu sur la pelouse du Stade de France pour saluer les joueurs du Stade Toulousain et du Stade Rochelais avant la finale de Top 14. Le pilier international français Uini Atonio en a profité pour l'interpeller au sujet d'une démarche administrative.

Il avait visiblement un message à faire passer. Avant d'affronter le Stade Toulousain samedi en finale du Top 14, Uini Atonio a profité de la présence d’Emmanuel Macron pour lui glisser quelques mots. Au moment de saluer les joueurs sur la pelouse, le président de la République a été interpellé par le pilier international français du Stade Rochelais. Sur un point bien particulier.

"Tu fais avancer mon passeport ?"

"Salut Emmanuel, ça va ? Tu fais avancer mon passeport ? Tu fais accélérer pour mon passeport, hein !", lui a lancé Atonio. Un moment assez insolite qui a fait sourire le chef de l’Etat, qui lui a répondu dans un grand sourire : "Allez, bonne finale !" Né en Nouvelle-Zélande de parents samoans, Atonio a fait ses grands débuts sous le maillot bleu en 2014. Il compte depuis 50 sélections et a notamment remporté le VI Nations l’année dernière en étant l’un des artisans du Grand Chelem.

Uini Atonio et Emmanuel Macron avant la finale de Top 14 le 17/06/2023 © Capture d'écran Canal+

Dans son programme de candidat, et une fois élu président de la Fédération française de rugby en décembre 2016, Bernard Laporte avait pourtant annoncé qu’il ne voulait plus de joueurs étrangers en équipe de France. Une mesure non rétroactive qui aurait pu concerner Atonio s'il n'avait pas été retenu par Philippe Saint-André lors du mandat précédent. Le Rochelais d'adoption avait alors accéléré ses démarches pour obtenir le passeport français... qu'il n'a visiblement pas encore eu.