Toulouse-UBB: l'énorme choc sur Ntamack, KO et évacué sur civière

Romain Ntamack est sorti sur civière ce samedi, lors de la demi-finale de Top 14 entre Toulouse et l'UBB. Le demi d'ouverture a été mis KO par un choc très violent avec Seuteni, sanctionné d'un carton rouge.

De grosses frayeurs et des images très impressionnantes. Romain Ntamack a été victime d'un choc très violent ce samedi, lors de la demi-finale de Top 14 entre Toulouse et l'UBB. A la 57e minute, Ulupano Seuteni a lourdement chargé le demi d'ouverture des Bleus et du Stade Toulousain, retombé sur le cou, la tête en avant, visiblement KO.

Un geste pas maîtrisé

Romain Ntamack est resté plusieurs minutes au sol, le temps de recevoir des soins, avant d'être évacué sur civière. Tandis qu'il quittait le terrain, le joueur a adressé un signe de la main aux caméras, pour rassurer.

L'arbitre a alors fait appel à la vidéo pour prendre sa décision et adresser un carton rouge à Seuteni qui, selon les images, ne souffrait guère de contestations. Car le trois-quarts centre n'a pas maîtrisé son geste au moment de plaquer son adversaire. Cette infériorité numérique a coûté cher à l'UBB, après un beau sursaut en début de seconde période. Toulouse s'est imposé 24-21 et rejoint La Rochelle en finale.