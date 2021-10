UBB: Jalibert prolonge jusqu'en 2025

L'Union Bordeaux Bègles a annoncé ce jeudi la prolongation de son ouvreur international Matthieu Jalibert (22 ans) pour deux saisons de plus, soit jusqu'en 2025.

L'UBB verrouille son maître à jouer. Via un communiqué publié ce jeudi matin, le club girondin a annoncé la prolongation de son ouvreur international Matthieu Jalibert (22 ans, 12 sélections) jusqu'en 2025.

"Si à 22 ans seulement, l’ouvreur international de l’Équipe de France compte déjà 73 matchs à l’UBB (56 fois titulaire) avec 769 point inscrits, il est aussi cet enfant du club qui a connu presque toutes les catégories jeunes avec le maillot à damiers, se félicite l'UBB. En prolongeant son contrat de deux saisons supplémentaires (il était engagé jusqu’en 2023), Matthieu affirme sa fidélité au club qui l’a vu grandir, et continuera d’écrire avec ses coéquipiers l’ambitieux destin de l’Union Bordeaux Bègles."

Il avait démenti des contacts avec le Racing

Une nouvelle rapidement commentée par l'intéressé. "L'amour sans fin, c'est ça! Et il se prolonge jusqu'en 2025", a écrit Jalibert sur les réseaux sociaux.

Annoncé il y a peu dans le viseur du Racing 92, le jeune demi d'ouverture avait démenti sur RMC tout contact avec le club francilien.

"J’entends pas mal de choses comme quoi j’aurais déjà signé au Racing. Les médias en font des caisses. Personnellement, je n’ai aucun contact avec le Racing, assurait-il fin septembre dans le Super Moscato Show. J’ai lu dans la presse qu’ils étaient intéressés par mon profil. Je prends le temps de la réflexion. (...) J’ai eu une discussion avec Laurent (Marti, le président de l’UBB) par rapport à ma prolongation. Ils veulent me mettre au centre du projet et me prolonger, ça me fait énormément plaisir. Ça montre qu’ils ont envie de me garder."