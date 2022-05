UBB: Louis Bielle-Biarrey vers la prolongation

Le jeune et très prometteur arrière de l’Union Bordeaux-Bègles Louis Bielle-Biarrey devrait prochainement prolonger son contrat.

A l’UBB, on compte énormément sur lui pour les saisons à venir. Il faut dire que le jeune Louis Bielle-Biarrey (18 ans, 1,84 m, 79 kilos) est considéré comme une pépite en devenir depuis son arrivée l’an dernier. Et un élément à ne surtout pas perdre.

Une semaine après avoir fait ses débuts professionnels en janvier dernier contre Brive, l’arrière (ou ailier) avait, pour sa première titularisation, signé un retentissant triplé lors de la victoire face aux Scarlets (45-10) en Champions Cup, en étant logiquement élu homme du match.

Christophe Urios veut le garder sur la durée

Depuis, le joueur originaire de Seyssins, en Isère, et passé par Grenoble, a disputé six autres matchs (et inscrit un premier essai en Top 14, à Clermont) avec le club girondin qui ne veut surtout pas l’exposer trop vite. Christophe Urios entend le protéger mais aussi le conserver sur la durée, tout comme son président Laurent Marti qui préfère anticiper.

En coulisses, les discussions ont bien avancé ces dernières semaines selon les informations de RMC Sport. Sous contrat jusqu’en 2023, Louis Bielle-Biarrey devrait prochainement rempiler pour deux ans de plus, soit jusqu’en 2025. Son aventure ne fait donc que débuter à l’Union Bordeaux-Bègles.