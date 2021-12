Toulon: Kolbe a repris l’entraînement collectif

Cheslin Kolbe, qui n’a toujours pas joué la moindre minute au RCT depuis son arrivée en provenance du Stade Toulousain l'été dernier, s'est entraîné normalement jeudi. Ses grands débuts approchent.

Touché au genou début septembre avec la sélection des Springboks lors du Rugby Championship, le joueur de 28 ans n’a toujours pas joué la moindre minute au RCT depuis son arrivée en provenance du Stade Toulousain cet été.

Des retours majeurs

"Cheslin Kolbe effectue un bon travail, a indiqué le manager du Rugby club toulonnais, Franck Azéma, en début de semaine. Cheslin en a encore pour une quinzaine de jours. Là il a commencé à reprendre des skills (la technique individuelle) avec le groupe et c’est bon de le revoir avec le groupe".

C’est de bon augure pour le RCT qui a aussi récupéré Sergio Parisse cette semaine et qui a aussi vu le retour de Charles Ollivon et Christopher Tolofua s’entraîner individuellement. Le retour de ces deux joueurs est prévu pour janvier. "Je vois les blessés s’investir aussi, ça sent qu’ils ont envie de revenir", a ajouté Azéma.