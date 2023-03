Angleterre-France: les larmes de Fabien Galthié après l'exploit des Bleus

Après le succès historique du XV de France en Angleterre ce samedi lors du Tournoi des VI nations (53-10), Fabien Galthié n'a pas caché son émotion au coup de sifflet final, saluant la performance de son groupe.

Une performance historique. Ce samedi, le XV de France a frappé très fort sur la pelouse de Twickenham pour balayer une équipe d'Angleterre sans solution et complètement dépassée par la furia tricolore et ses sept essais (53-10). Une humiliation dont Fabien Galthié a du mal à réaliser.

"Ça fait longtemps que je viens ici, on s'en rend compte... C'est très émouvant. On a joué juste, comme on voulait jouer. On voulait faire ça. On ne savait pas comment, mais on voulait le faire, avoue le sélectionneur des Bleus, les larmes aux yeux, au micro de France 2. Le lieu, le contexte... Ce n'est pas le hasard. On travaille depuis quatre ans avec les joueurs. Au début du Tournoi, on n'était pas satisfaits, mais on était dans le vrai. Les joueurs voulaient faire quelque chose. On a su sortir le match. (...) Les joueurs, le staff, la fédération française de rugby, tous les gens qui nous ont aidés à être là aujourd'hui... J'ai une pensée pour eux".

"On a joué notre carte à fond"

La satisfaction et le sourire étaient également visibles sur le visage d'Antoine Dupont, une nouvelle fois royal au sein de la charnière française. "On a un peu de mal à réaliser en voyant le tableau du score. C'est historique. On est très contents de notre match, du résultat, du contenu. Il faut qu'on savoure avec tous les supporters français. On va être devant la TV demain pour être attentif au résultat (de l'Irlande, ndlr), mais on a joué notre carte à fond. C'est chose faite", a confié le capitaine tricolore sur France 2.

Pour la première fois de son histoire (domicile et extérieur confondus), le XV de France a inscrit plus de 50 points face aux Anglais. Avec 43 points de différence au coup de sifflet final, jamais un tel écart n’avait été enregistré dans l’histoire du Crunch. L’humiliation est totale pour le XV de la Rose, qui encaisse la plus large défaite de son histoire à domicile, et la troisième plus grosse correction jamais enregistrée.