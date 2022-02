XV de France: Francis Cabrel a rendu visite aux Bleus à Marcoussis

A six jours du déplacement en Ecosse, le XV de France a reçu la visite de Francis Cabrel à Marcoussis ce dimanche. Le chanteur a pris quelques photos avec les joueurs et s'est emparé de sa guitare pour jouer quelques notes.

Le XV de France a reçu une visite particulière à six jours du déplacement en Ecosse. Alors que les joueurs sont actuellement à Marcoussis pour préparer la troisième rencontre du Tournoi des VI nations (samedi, 15h15), les coéquipiers d'Antoine Dupont ont accueilli Francis Cabrel ce dimanche, qui a profité de l'occasion pour poser avec les joueurs, notamment Romain Ntamack, Matthis Lebel ou Gaël Fickou. Ils ont immortalisé ce moment sur les réseaux sociaux.

Le centre du Racing 92, dont "l'idole" n'est autre que le chanteur né à Agen (47), a d'ailleurs publié une vidéo sur Instagram, où le chanteur a pris sa guitare et entonné le titre "Je l'aime à mourir", accompagné par quelques fredonnements.

Francis Cabrel a rendu visite aux joueurs du XV de France. © Capture d'écran Instagram Romain Ntamack

Gaël Fickou et Francis Cabrel. © Capture d'écran Instagram Gaël Fickou

Francis Cabrel joue de la guitare devant les joueurs de XV de France à Marcoussis. © Capture d'écran Instagram Gaël Fickou

Objectif Grand Chelem pour les Bleus

Après deux victoires consécutives dans le Tournoi des VI nations, face à l'Italie (37-10) et l'Irlande (30-24), le XV de France retrouve le terrain ce samedi à Murrayfield face à l'Ecosse (15h15). Pour préparer ce choc, le staff des Bleus a convoqué le Palois Jordan Joseph (21 ans, 0 sélection), prêté par le Racing, le Parisien Pierre-Henri Azagoh (23 ans, 2 sélections) et le Montpelliérain Anthony Bouthier (29 ans, 8 sélections) pour remplacer Swan Rebbadj (Toulon), Florent Vanverberghe (Castres) et Antoine Hastoy (Pau).

Les 42 joueurs ont désormais six jours pour préparer cette rencontre. Seule équipe invaincue dans le Tournoi, la France va chercher à briser la malédiction de Murrayfield, où il ne se sont imposés qu'une fois depuis 2016. Les Bleus termineront avec un déplacement au pays de Galles et la réception de l'Angleterre pour tenter d'aller inscrire leur nom au palmarès pour la première fois depuis 2010.