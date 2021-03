France-Galles: "On est prêts à ce gros combat", promet Ollivon pour le choc du VI Nations

Avant de songer à une victoire finale dans le Tournoi des VI Nations 2021, les Bleus vont essayer de s'imposer samedi face aux Gallois (21h). Pour le capitaine du XV de France Charles Ollivon, il sera essentiel de ne pas "se laisser griser".

Il faudra gagner et le plus largement possible. Le XV de France devra se sublimer face au pays de Galles, samedi (21h), pour garder un espoir de remporter le Tournoi des VI Nations. Ce sacre, les Bleus l’attendent depuis plus d'une décennie (2010) et malgré la défaite à Twickenham face aux Anglais (20-23), le rêve reste possible. A condition, donc, de gagner contre un XV du Poireau en quête de Grand Chelem, tout en prenant le maximum de points. Et de récidiver le 26 mars face à l'Ecosse.

"On est toujours en course. Une chose est sûre : il y aura beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie et d'énergie. Ce sont deux équipes de qualités, il faudra prendre l'ascendant dès le début du match. On est prêts à ce gros combat. Tout le monde se rend compte de l'événement qui nous attend. On s'entraîne dur pour ces moments-là. Il y a de l'excitation et de l'envie", a martelé le capitaine du XV de France Charles Ollivon ce vendredi en conférence de presse.

"On ne va pas se laisser griser"

Faire tomber le XV du Poireau, leader au bilan parfait jusqu'ici (quatre victoires), serait une sacrée performance et une première étape vers un possible titre. Surclasser le pays de Galles, les Français l'ont déjà fait. C'était le 24 octobre, lors du coup d'envoi de la tournée automnale et déjà au Stade de France, privé de public. Ils avaient inscrit cinq essais, dont un doublé d’Antoine Dupont, pour deux encaissés et un écart final de 17 points (38-21). Mais comme l’a rappelé Ollivon, "le contexte est différent".

"L'une des principales choses, c'est la maîtrise. Ça va être ultra important surtout dans un match comme ça, avec beaucoup d'enjeu. On est là pour gagner. Il faut construire un match, on va faire les choses dans l'ordre. Donc non, on ne va pas se laisser griser, on ne va pas penser à autre chose que la gagner. On va être précis", a-t-il promis. Il faudra au moins réunir tous ces ingrédients pour venir à bout des Gallois.