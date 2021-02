Tournoi des VI Nations: avant les Bleus, l'Angleterre coule au pays de Galles

Le pays de Galles frappe un grand coup! À Cardiff, le XV du Poireau a écrasé l'Angleterre (40-24), qui concède déjà sa deuxième défaite dans ce Tournoi des VI Nations. Le tenant du titre est au plus mal, avant le Crunch face à la France le 13 mars prochain.

Début de tournoi compliqué pour l'Angleterre. Après sa défaite historique en ouverture à Twickenham face à l'Écosse (6-11) le 6 février dernier, le XV de la Rose a concédé un deuxième revers dans ce Tournoi des VI Nations face au pays de Galles ce samedi après-midi (24-40) à Cardiff.

Les Anglais trop pénalisés

Vainqueur du Tournoi en 2020, l'Angleterre a subi la loi des Gallois lors de cette troisième journée. Menés de bout en bout, les hommes d'Eddie Jones ne sont jamais parvenus à passer devant. À 20 minutes de la fin du match, les Anglais parvenaient pourtant, grâce à un essai de Ben Youngs (62e), à revenir à hauteur de leur adversaire, à 24-24.

Mais à force de pousser pour égaliser, les Anglais ont ensuite offert trois pénalités à leurs adversaires dont profitait parfaitement Callum Sheedy pour donner une avance de neuf points définitive aux siens. Avant de céder sur le quatrième essai gallois de la rencontre, inscrit par Cory Hill (80e) dans les toutes dernières secondes du match.

Objectif Grand chelem pour les Gallois

Avant cela, Josh Adams (16e), Liam Williams (30e) et Kieran Hardy (48e) avaient aplati le ballon dans l'en-but anglais, punissant un XV de la Rose bien terne. Pour la première fois depuis 2009, l'Angleterre a perdu deux de ses trois premiers matchs du Tournoi. Les joueurs d'Eddie Jones sont dans une bien mauvaise posture avant le Crunch face aux Français le 13 mars prochain.

Le Pays de galles, de son côté, est toujours en course pour le Grand chelem. Après ses victoires face à l'Irlande (21-16) et l'Écosse (25-24), le XV du Poireau enchaîne un troisième succès consécutif et prend la tête du classement, avant d'affronter l'Italie le 13 mars. Une finale, si les joueurs de Fabien Galthié négocient bien leurs deux prochains matchs, pourrait ainsi se profiler face aux Bleus le 20 mars.