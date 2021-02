VI Nations: l'Irlande signe sa première victoire du Tournoi face à l'Italie

Face à l'Italie toujours très indisciplinée, l'Irlande s'est facilement imposée ce samedi à Rome (48-10). Sur deux défaites consécutives dans le Tournoi des VI Nations, le XV du Trèfle s'est rassuré en marquant pas moins de six essais.

L’Irlande s’est rassurée ce samedi après-midi en Italie, une semaine après sa deuxième défaite consécutive dans ce Tournoi des VI Nations, face au XV de France. À Rome, les Irlandais ont facilement dominé l'Italie (48-10), bonus offensif à la clef, infligeant aux fragiles Azzurri leur 30e défaite consécutive dans la compétition.

En trois matchs, les Italiens ont déjà encaissé 139 points dans le Tournoi et continuent de traîner leurs insuffisances, avec seulement 12 succès en 108 rencontres depuis leur arrivée dans le Tournoi en 2000. Ils n'ont plus gagné depuis 2015.

Bon retour de Sexton

Malgré une entame de match plutôt réussie pour les Italiens pendant les cinq premières minutes, ces derniers sont rapidement retombés dans leurs travers, fortement sanctionnés au sol avec deux cartons jaunes en seconde période. En face, les Irlandais ont été impeccables à la réalisation et solides en défense.

Après ses deux défaites initiales contre le pays de Galles (16-21) et la France (13-15), le XV du trèfle a inscrit six essais, dont deux de la troisième ligne de Leinster Will Connors. Pour son retour après avoir manqué le match contre les Bleus, Johnny Sexton a lui inscrit 18 points au pied (six transformations, deux pénalités).

À l’issue de cette rencontre, les Irlandais sont troisième au classement provisoire, avant que les Anglais ne se déplacent au pays de Galles en fin d’après-midi. La dernière rencontre de cette troisième journée du tournoi des VI Nations opposant la France à l’Ecosse a été reportée à une date ultérieure, en raison de cas positifs au coronavirus au sein du XV de France.