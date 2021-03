VI Nations en direct: "j'ai respecté le protocole sanitaire", insiste Fabien Galthié

Fabien Galthié sur la titularisation de Romain Taofifenua

Fabien Galthié: "Romain (Taofifenua) est avec nous depuis le début de l'aventure. Il a particpé à toutes les séances d'entrainements. Swan (Rebbadj) a du repartir parce qu'il avait des problèmes physiques. Nous avons aussi Cyril (Cazeaux), qui a intégré le groupe à plusieurs reprises. Il a fallu arbitrer sur l'expérience collective. Ca change un peu le profil de l'équipe. Pour la première fois, on a fait une équipe de finisseurs avec six avants et deux trois quarts, en considérant qu'on avait de la polyvalence. On verra en fonction du déroulé du match et comment on manage notre paquet d'avants."