VI Nations: l’Afrique du Sud évoquée pour remplacer l’Italie dès 2025

La presse anglaise assure que l’intégration de l’Afrique du Sud au Tournoi des VI Nations pourrait entrer en vigueur à l’horizon 2025. Une participation des Springboks entraînerait l’exclusion de l’Italie de la compétition.

Dans le foot, l’habituel serpent de mer de la Super League a bien failli devenir réalité en 2021. Dans le rugby, il va probablement encore falloir attendre un peu avant de connaître un bouleversement du calendrier mondial et notamment du Tournoi des VI Nations.

Régulièrement annoncée comme nouvelle équipe de la compétition européenne, l’Afrique du Sud vient de prolonger jusqu’en 2025 sa participation au Rugby Championship. Mais selon plusieurs médias britanniques, cela permettrait aux Springboks de préparer leur entrée en lice dans le Tournoi des VI Nations après cette date.

L’Italie éjectée pour accueillir les Boks?

Outre-Manche, le Times et le Daily Mail assurent ce jeudi que les vainqueurs de la Coupe du monde 2019 intègreront bien le prestigieux tournoi à la place de l’Italie à partir de 2025. Ce n'est pour l'heure pas confirmé. L'Italie, incapable de remporter un seul de ses 34 derniers matchs dans cette épreuve, serait alors éjectée au profit d’une nation de l’hémisphère sud.

Cela permettrait donc de préserver le format actuel du Tournoi avec cinq matchs par nation. Une solution qui permettrait de ne pas multiplier les doublons avec les différents championnats européens et donc ne pouvoir compter sur les meilleurs joueurs du Top 14 ou de la Premiership.

Rien de prévu à court terme

Un temps espérée pour 2024, un an après le Mondial en France, l’intégration de l’Afrique du Sud devrait finalement être repoussée jusqu’en 2025... si elle finit bien par avoir lieu. De quoi donner à toutes les parties le temps d’adapter le calendrier et de peaufiner les détails contractuels de ce changement majeur du rugby mondial. La participation éventuelle des Sprinbgboks au Tournoi des VI Nations est également étroitement liée à celle des provinces sud-africaines au United Rugby Championship (ex-Pro 14).

Depuis la saison 2021-2022, les Sharks, les Bulls, les Stormers et les Lions ont intégré la compétition et pourront donc se frotter au Leinster, au Munster ou encore aux Ospreys et à Edimbourg lors de la phase finale.

Partenaire financier de l’ancienne Ligue celte, CVC Capital Partners a également investi près de 425 millions d'euros début 2021 pour acquérir 1/7 du capital du Tournoi des VI Nations. Le fonds d’investissement aurait donc joué un grand rôle dans la possible future évolution de la compétition.

Interrogé début février par la presse française, le patron du Tournoi des VI Nations Benjamin Morel assurait qu’il n’y avait "pas de projet d’expansion à court terme" ni d’exclusion de l’Italie ou de système de promotion-relégation. Mais le directeur exécutif des Six Nations n’avait rien garanti à moyen terme.