PSG-Real: Nasser Al-Khelaïfi acte le divorce avec Florentino Perez après l'épisode de la Super League

Dans un entretien avec Canal+, Nasser al-Khelaïfi s'est montré critique envers le Real Madrid et la Super League. Le président du PSG se pose en grand défenseur des "petits clubs".

La bataille de mots entre le PSG et le Real continue. Alors que les deux équipes vont croiser le fer ce mardi lors du choc des 8es de finale de la Ligue des champions (à suivre sur RMC Sport 1), Nasser al-Khelaïfi a acté le divorce avec le club merengue. "Je ne vais pas le cacher, tout le monde le sait, ce n’est pas un secret : nous n’avons presque pas de relation. Je ne vais pas revenir sur ce qu’il s’est passé. Nous avons des avis, une mentalité et des objectifs différents. Je crois en un football pour tous, pour les petits, les moyens et les gros clubs. C’est ce en quoi je crois, et ils ne pensent pas pareil", a affirmé le président du PSG sur Canal+.

>> Suivez le choc PSG-Real Madrid en direct

La Superligue, le sujet de la discorde

A travers ses paroles, Nasser al-Khelaïfi fait référence à la Super League, dont le Real Madrid et Florentino Pérez sont les plus fervents défenseurs avec le FC Barcelone et la Juventus. De son côté, le club parisien a toujours refusé d'être affilié au projet initié par douze clubs et finalement tombé à l'eau quelques jours plus tard. L'épineux cas de cette Super League a définitivement rompu les liens entre les deux clubs, alors que la bonne entente était au rendez-vous ces dernières années, contrairement aux relations avec le Barça.

Le PSG et le Real étant en froid, reste à savoir comment les deux clans vont gérer l'épineux cas Kylian Mbappé, au centre des discussions madrilènes ces derniers mois. "Kylian est un grand champion, avec un mental d’acier, c’est un professionnel exemplaire, et je peux vous confirmer qu’il ne pense qu’à gagner ces matchs-là. Il est fier de jouer au Paris Saint-Germain, cette ville, et il le sera toujours", a complété Nasser al-Khelaïfi, qui espère que le champion du monde frappera un grand coup face à son rival.